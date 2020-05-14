監警會報告能否舒緩警民衝突？

隨着疫情放緩和反修例運動即將一周年，多區都有示威者蠢蠢欲動，沉寂一時的抗爭似有死灰復燃之勢。如何避免去年的大規模警民衝突重現，是熱愛香港的人所要思考的。我們並不諱言勇武示威者的暴力抗爭無法把香港引領至光明未來，因此一直呼籲他們懸崖勒馬，但與此同時，執法者亦須嚴以待己，追究違犯規例的行為。監警會的反修例運動檢視報告公佈在即，這是一次反思警民關係、避免警民對立的契機。

香港警察被視為亞洲其中一支最優秀的紀律部隊，但近年的政治衝突卻令他們備受質疑，反修例運動更令許多市民對「警暴」心存怨恨，有人甚至情緒化地要求「解散警隊」。平情而論，部份警員的表現確實不夠專業，例如有交通警駕駛電單車撞向示威人群、防暴警察不必要地在鏡頭前展示記者證，更不用說「七二一」當晚沒有盡力保護市民免受白衣人襲擊。一些與運動無關的醜聞亦損害警隊了聲譽，包括有警員被指嫁禍露宿者、私吞冰毒，甚至自編自導汽油彈襲擊案。

如何讓社會信服警隊是大公無私，實在是這支紀律部隊必須深思的。對於有警員因上述與反修例示威無關的醜聞被捕，警務處處長鄧炳強表明會成立「誠信審核行動小組」主動調查嚴重違法行為。鄧處長的出發點是好的，但這就足夠嗎？小組屬警方內部組織，可以想像社會必會質疑這是「自己人查自己人」。若要釋除疑慮，警方必須做得更多，以更專業的處理手法恢復自身信譽。

監警會難取代獨立調查委員會

如果說嫁禍露宿者、私吞冰毒只是個別警員的問題，不必過度渲染的話，那麼圍繞反修例運動的種種則是一個系統性的、長期困擾各界的問題，與改善警民關係有更直接關係。反修例運動引發了太多爭議，無論是警方的執法方式，還是示威者的責任，都應當全面調查，但警方和政府卻認為依靠監警會就可以處理。問題是，正如《香港01》所指，監警會沒有權力傳召證人或蒐集證據，本質上只是「無牙老虎」，難以就種種爭端提出具公信力的說法。

監警會將在周五（15日）公佈反修例事件檢視報告，重點包括「七二一」及「八三一」等事件，其中就「七二一」或會批評警方在疑似收到情報後仍然警覺性不足。這個說法有助促使警方檢討當晚的表現，但是否只是警覺性不足抑或有警員故意「鬆手」，也是要找出真相的。反修例運動牽涉的是與非實在太過複雜，單單「檢視」並不足夠，如果沒有傳召證人或蒐集證據的權力，很難弄清事件的來龍去脈。

自從反修例運動以來，有識之士呼籲當局成立具法定權力的獨立調查委員會，屆時不只警方要接受調查，示威者以至主事官員亦然，如此方能讓公眾了解真相。香港要再出發，前提在於弄清真相，並在汲取教訓後避免重蹈覆轍。如果繼續混混沌沌，警民關係的死結就無法解開，而衝突亦將會愈來愈嚴重，絕非香港之福。