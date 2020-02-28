【竹園慘案】癌漢燒炭揭雙病家庭悲歌　邵家臻：照顧者支援不足

黃大仙竹園北邨發生家庭慘案， 2月27日清晨5時許，梅園樓33樓一個單位起火，消防員接報趕抵破門入屋灌救，並發現一名51歲男子及80歲老婦倒臥家中，失去知覺。據了解，一名患末期腸癌的男子疑因厭世，在睡房燒炭自殺，當場死亡，惟濃煙直逼客廳，連累其母吸入昏迷，送院搶救後不治。警方將案件列為誤殺及自殺案處理。

消息指，姓陳男死者生前患末期腸癌，失業近20年，不良於行，日常需坐電動輪椅代步，其姓陳的母親亦有長期病患，有高血壓及高膽固醇，兩人在單位居住20年，陳男早年與妻子結婚，育有兩名子女，妻兒約3年前搬走，僅餘陳男與母親相依為命。據悉，男死者昨日凌晨2時許獨自離家，於大約10分鐘後回家。

事發今日清晨5時許，竹園北邨梅園樓33樓單位起火，消防員接報破門入屋灌救，在睡房內發現陳男，身旁有一盤燒過的炭，他當場證實死亡，其母則倒臥客廳，昏迷被送往明愛醫院治理，於上午6時14分被證實死亡。至下午2時許，仵工將男死者遺體移送殮房。警方在現場未有檢獲遺書，稍後將安排驗屍，以確定兩名死者的死因，案件列作誤殺及自殺案，由黃大仙刑事調查隊跟進。

【竹園北邨母子燒炭】男死者在單位燒炭，當場死亡。(陳永武攝)

邵家臻：政府一直無解決問題

竹園北邨倫常慘案，男死者燒炭自殺，連帶熟睡的母親一同去世，事件引起各界關注。立法會社福界議員邵家臻慨嘆，社會不時重覆又重覆地發生類似情況，「每次出現以殘護老、以殘護殘、以老護殘或者以老護老的情況，都係說明社會對照顧者的支援不足」。

邵又指出，現時長者資助院舍及長者日間護理服務輪候時間過長，不論本港政經環境如何，政府都一直未能解決，令部份長者未能得到適切照料，批評政府沒有正視問題，對此感到憤怒，「每屆政府都信誓旦旦話會解決，但到最後都逃之夭夭，或將個波傳畀下一屆政府」。

社會福利署表示，涉事家庭並不是社署社工跟進的個案，署方社工已就事件聯絡兩名死者的家屬，並按他們的福利需要提供相關服務及協助。

本港近年長期病家庭慘案：

2019年4月，西營盤發生男女墮樓雙亡慘案，一對分別73歲及50歲的患病情侶留下遺書，稱因病厭世墮樓亡，二人遺下兩名兒子，據悉其中一名兒子有智力障礙。

2017年10月，葵涌葵盛東邨盛安樓發生弒母案，一名34歲姓李男子斬死其77歲母親後跳樓，據警方透露，死者患有多種老人病，頸部有明顯刀傷，頭與身體幾乎分離。李男住院數日後被捕，警方以一項謀殺罪作出起訴。

2017年6月， 80歲老翁黃國萬以竹製「不求人」壓死76歲癱瘓妻子，其後自首，獲法官法外開恩判囚兩年。法官張慧玲當年表明，要一個長者照顧另一個長者，過程一定很辛酸與痛苦，照顧者更要承受精神上的折磨，實是一個悲劇。