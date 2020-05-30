大快活女工劫殺案｜扑頭劫案量刑最少囚8年　謀殺可判終身監禁

長沙灣發生大快活女工遭扑頭劫殺案，警方列作謀殺案處理，並已拘捕2名分別55歲及56歲男子，如2人經審判後被裁定罪成，會被判處終身監禁。翻查資料，本港今年已發生至少5宗扑頭行劫案，而早於90年代，本港「扑頭黨」甚為猖獗，每年有逾百宗案件，事主重則死亡，輕則亦可能有嚴重後遺症。有見及此，高等法院上訴庭在2000年發出判刑指引，只要是涉及扑頭的劫案，一經定罪，量刑起點為判監8年；如釀成人命傷亡則可能控以謀殺，若裁定罪成，會被判處終身監禁。

涉嫌謀殺的疑犯被押回案發現場進行案情重組。（余睿菁攝）

扑頭劫案在90年代曾盛極一時，單是1999年就錄得154宗，當中有3人死亡。因「扑頭黨」多是從後施襲搶劫，事主難以看到疑犯容貌，令警方緝兇有難度，故當年只有17人被捕，當中14人被定罪，分別判監半年至6年，警方當年更於港九新界特設專責小組處理案件。

至2000年5月，高等法院上訴庭發出判刑指引，指出為保障公眾安全，要求扑頭劫案均需轉介到高院審理，一經定罪後，量刑起點至少囚8年。 法例修定後起阻嚇作用，扑頭劫案數字有減少趨勢。

如扑頭劫案釀成人命傷亡，有可能被控告誤殺及謀殺罪，今次案件中，55歲姓練大快活女工在上班途中遇劫，搶救5天後死亡，警方以涉嫌謀殺拘捕分別55歲及56歲男子。根據第212章 《侵害人身罪條例》 第2條，任何人被裁定犯謀殺罪，即須被終身監禁。

警方檢獲證物，包括疑犯犯案時所穿衣物。（余睿菁攝）

根據警方罪案統計數字，2019年行劫案有210宗，較前年同期上升42.9%，主要由於金舖、珠寶店、錶行、街頭及便利店的劫案增加。而連同今次大快活女工被扑頭劫殺案，今年已發生至少6宗扑頭劫案。其中昨日（29日）凌晨，1名男子在深水埗通州街公園對開，遭2名南亞漢持木棍扑頭，劫去4,000元現金。同月19日上午，長沙灣福榮街210號百樂大樓，1名男子報稱到上址探訪友人，被3人從後扑頭及搶走袋子，內有2部電話、證件、一批金器及約5萬元現金。

4月24日凌晨，23歲男子途經上海街268號1間酒店對開時，據報遭3名男子襲擊，有人持雨傘作武器向事主狂扑，致其頭破血流，約值7,500元的蘋果MacBook手提電腦被搶走。

2月18日凌晨，43歲女子離開尖沙咀麼地道65號安達中心、途經商場對開的公園時，據報遭2名男子持木棍行劫，被搶走約值8,000元的iPhone 11手機。

同月14日凌晨，48歲姓周女子途經葵福路葵盛圍公園近一行人隧道時，被1名男子從後用硬物扑頭，搶走其載有約900元現金及證件的背囊。