大快活女工劫殺案｜被搶金鏈屬生日禮物　發現遺失成揭發案件關鍵

大快活女工上周日（24日）前往上班途中，遭2名兇徒扑頭搶去金鏈，女工送院留醫5日證實不治。55歲女死者練麗芬，生前於長沙灣區內1間大快活工作，任職二廚，其同事透露，死者人稱「芬姐」，被搶走的金鏈是她去年生日時獲家人贈送的生日禮物，她生前十分鍾愛該條金鏈，不時戴着外出及上班，沒料到惹來不法之徒搶劫。同事形容芬姐為人善良，與大家相處融洽，更經常煮飯給同事吃，感情如同家人一般，大家均對事件感到難過。 據了解，家人原不知道芬姐頭部受傷原因，警方最初亦只列作「受傷人發現」；但芬姐送院後，家人發現其外出時戴着的金鏈不知去向，於是報警。警方翻查閉路電視錄影帶，終發現女事女曾遭扑頭搶劫，案件亦改列「謀殺」處理。

芬姐生前於長沙灣區內1間大快活任職二廚，更份由中午至晚上。當日上午10時許遇劫後，她仍堅持回店舖。其同事表示，事發當日芬者曾返回店舖，到店門時已狀甚不適，更稱「被人打咗1下」，其頸部有刮傷痕跡，後腦有少許血跡，其後芬姐不斷冒冷汗，同事協助她整理一下。芬姐逗留2至3分鐘後，便請病假離開，可惜回家後傷勢惡化，送院搶救5日後不治。其鄰居透露，下午約3時見到芬姐送院。

死者芬姐生前於長沙灣區內1間大快活任職二廚，其同事表示，死者喜好戴金鏈，被搶去的金鏈是死者2019年家人贈送的生日禮物。

同事透露，芬姐於大快活工作5年，形容她為人善良，經常煮飯給同事吃，與同事之間相處融洽，大家亦視她為家人，對於芬姐離世感到難過。

芬姐育有1子1女，亦有孫兒，是個「好媽媽」。同事亦透露，芬姐喜好戴金鏈，被搶去的金鏈是去年生日時由家人贈送的禮物，價值約2萬元，亦是她最喜愛的金鏈。同事均認為事件十分不幸，事發後店內擺放了公文袋，讓熟客及同事留下心意。

事發後，大快活派員到分店提醒員工返夜班注意事項。大快活表示，對荔枝角宇晴匯分店同事遇襲不治感到心痛及惋惜。大快活一直與其家人保持聯絡並盡力提供協助，希望遇襲同事安息。