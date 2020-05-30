大快活女工遭扑頭後仍往上班　送院5日亡　醫生：硬腦膜上出血

長沙灣發生大快活女工遭扑頭劫殺案，55歲女工練麗芬被扑頭搶金鏈後，頭部傷處腫起但沒流血，她負傷步行逾半公里上班，後來感不適才請病假回家休息，卻在家中昏迷，由家人將她送院，搶救5日後不治。急病室專科醫生彭繼茂表示，傷者的傷勢相信是硬腦膜上出血（epidural hematoma），其2邊太陽穴受撞擊後，因腦震盪而短暫休克，傷者之後恢復清醒，但腦膜出血，當積血壓住腦部，令腦壓上升，傷者會再度休克，有生命危險。

醫生彭繼茂指出，事主的傷勢為典型的硬腦膜上出血（epidural hematoma），當其太陽穴受撞擊，例如被人用硬物擊打後，因太陽穴位置的頭骨最薄，容易因腦震盪而短暫休克，「好似電腦故障，要重開」，但很快會恢復清醒，傷者可能會覺得沒有大礙，並繼續活動。事實上，太陽穴位的皮膚下為脈搏，之後是頭骨，頭骨下有一條動脈，受撞擊後會出血，當積血增多，便會壓住腦部，令腦壓上升，可能在3至4小時後，傷者便會再度休克。因此，正常情況下，頭部受撞擊的傷者送院後，醫院會每隔1小時觀察傷者的昏迷指數（Glasgow Coma Scale、GCS），並觀察至少4小時。

今次案件中，女事主搶救5天後不幸離世。彭繼茂指，此類傷勢的生存率要視乎傷者撞到頭後，曾否不省人事，以及其頭髗骨有無破裂。至於死亡原因，有可能因為嚴重腦震裂、髗骨破裂，或腦膜流血。