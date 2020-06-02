新冠肺炎｜瀝源邨祿泉樓進行消毒清潔　保安員戴上防護面罩

本港新型冠狀病毒肺炎再出現本地感染，昨晚（1日）再增4宗初步確診個案，患者全部住在瀝源邨祿泉樓，疑與嘉里貨倉群組有關。據悉，患者分別為7樓、10樓各1名住戶及8樓2名住戶。港大微生物學系講座教授袁國勇與專家昨夜到場了解，懷疑大廈有傳播鏈甚至「超級傳播者」，亦不排除病毒在大廈公共空間，包括透過信箱、大堂大門等傳播。 今（2日）早上8時許，一批清潔工身穿保護衣、配戴眼罩等裝備，到祿泉樓清潔信箱及大門等及在祿泉樓外圍進行清潔。而衛生署人員亦到場，向住戶收集深喉唾液測試樣本。

一批清潔工身穿保護衣、配戴眼罩等裝備，到祿泉樓清潔信箱、大門及密碼鎖。（黃偉民攝）

今（2日）早上8時許，一批清潔工身穿保護衣、配戴眼罩等裝備，到祿泉樓消毒清潔，包括信箱、大門、密碼鎖的設備，同時在祿泉樓外圍進行清潔，其間有人在埸監督。而清潔工又以消毒噴霧噴灑樓梯位置。其後，數名身穿衛生防護中心制服的人員到場，並於大廈大堂架起屏風，設立收集深喉唾液測試樣本區，向住戶收集樣本。

另外，邨內大部份保安未見加強防護、僅配戴外科口罩，有保安員則帶上防護面罩。而有住戶在都戴上膠手套，方按大廈密碼鎖及觸碰大門。

祿泉樓累計6居民確診或初確診

新型冠狀病毒肺炎持續16天的零本地感染「斷纜」，前日（5月31日）錄得2宗本地感染個案，為56歲及34歲夫妻，居住瀝源邨祿泉樓。昨新增3宗確診個案，為瀝源邨34歲女患者的嘉里物流女同事，分別40歲及36歲女子，曾與她接觸的27歲男救護員為另1名新增個案。

袁國勇教授到場視察 指毋須全幢撤離

港大微生物學系講座教授袁國勇、衞生防護中心總監黃加慶、傳染病處主任張竹君、及環境局副局長謝展寰等專家及政府代表，於昨日(6月1日)深夜到達瀝源邨房署開會，並前往祿泉樓涉事單位進行調查，並抽取環境樣本。

環境局副局長謝展寰指出，經實地視察後，確診者的單位內的渠位、設計等，並無結構性的傳染風險，包括沒有如淘大花園的U型隔水器問題；沒有青衣康美樓的改裝糞渠問題；亦無大埔亨泰樓的「建築物擾流效應」，故毋須全幢撤離疏散大廈住客。