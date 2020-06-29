海關破獲20年來最大宗私煙儲存案　檢2200萬支私煙　拘1骨幹成員

海關自今年起根據情報分析，深入調查一個重大的私煙集團，今日在上水粉錦公路打擊私煙行動期間，發現有人將鐵皮場用作私煙儲存倉，人員在鐵皮場及2輛貨車中，檢獲共約2,200萬支懷疑私煙，估計市值約5,900萬港元，應課稅值約4,200萬港元，並拘捕一名29歲男子，相信是私煙集團的骨幹成員。

人員在鐵皮場及2輛貨車中，檢獲共約2,200萬支懷疑私煙，估計市值約5,900萬港元。（王譯揚攝）

私煙調查第一組指揮官方冠亭交代案情指，今年起海關稅收及一般調查科人員根據情報分析，深入調查一個重大私煙集團。今日（29日）在粉錦公路一帶進行反私煙行動，並於營盤下村一個鐵皮場，破獲重大的私煙儲存案件。

行動中，海關人員在鐵皮場及兩輛貨櫃車內，檢獲2,200萬枝懷疑私煙，應課稅值約4,200萬元，市值共5,900萬；人員亦拘捕一名29歲男子，他報稱是貨車租車人，且相信是私煙集團的骨幹成員，案件仍在調查中，不排除有更多被捕。

另外，海關人員發現私煙儲存位置比較偏僻，守衛森嚴，現場設有對講機及閉路電視，部分私煙箱上已被撕走牌子，亦放在黑色膠袋內，估計不法分子想逃避海關人員偵查。海關會繼續循私煙來源及去向深入調查。今次是海關近20年內，破獲最大宗私煙儲存案。方冠亭指，案件相信與疫情有關，因近期供應鏈受到一定影響，私煙集團欲囤積大量私煙以應付市場需要，惟儲存倉剛營運，故這批私煙應未流出市面。

海關呼籲，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬港元及監禁7年。而根據《應課稅品條例》，任何人處理、管有、售賣或購賣私煙均屬違法，一經定罪，最高刑罰為罰款100萬港元及監禁2年，如市民發現有人從事私煙活動，可致電海關熱線舉報。