【2018回顧・突發篇】大埔翻九巴　慘睹乘客壓扁　鐵漢負傷救兩人

危難中你會選擇逃生，抑或負傷拯救生命？今年2月10日，一部九巴在大埔公路翻側車禍，造成19死66人傷，車廂變成人間煉獄。翻車後，61歲男乘客剛叔爬向車尾逃生，眼見多名乘客伸手求救，他毫不猶勇救兩人，「見有人遞手，就幫手拉出嚟！」事隔逾十個月，車禍死傷者血肉模糊的慘況，在剛叔腦海揮之不去。他生怕再遇意外不敢坐巴士。回望過去一年，本港多宗嚴重車禍，剛叔盼倖存者及死傷者家屬，能早日走出哀痛、迎接新一年。

我慢慢爬出嚟嗰陣，幫手拉咗一至兩個傷者，有啲傷者拉唔到出嚟…… 大埔公路車禍傷者 剛叔 61歲

大埔公路車禍當日，61歲男乘客剛叔爬離車廂時，發現有人遞手求救，他毫不猶勇救兩人。（黃偉民攝）

憶肇事司機遲到 前方乘客起哄指責

「當日賭馬我贏咗啲錢，就叫老婆同女去大埔墟食飯，點知就出事……」事發前，剛叔在沙田馬場巴士總站候車，車長略遲到站，引起排隊乘客哄動，有人斥責司機：「嘩，你遲到有冇搞錯呀！」當時司機並無反駁，默默地上車啟動引擎，乘客亦「收口」登車。

剛叔：巴士落斜無收油 飄嚟飄去就撞

坐在上層樓梯後第二排右邊、近走廊位的剛叔，感到車速異常快，他不敢閉目養神。巴士駛經九肚山迴旋處時，他感到司機沒有收油，轉彎後的一段上斜直路、落斜段都「畀行油」，剛叔皺着眉說：「當駛到去急彎，發現車身飄嚟飄去，之後都心知不妙 …… 嘭！」巴士向左翻側，車內人疊人、雜物橫飛。

車內人疊人 乘客血流披臉求救

車禍一剎那，剛叔看見很多人血流披臉，整塊臉都是血，所有座椅已傾倒及玻璃破裂。仍清醒的剛叔發現車尾玻璃破裂，他於是與乘客爬向車尾逃生，爬向車尾途中，剛叔見到很多乘客伸手呼叫，他亦不顧腳傷，拼命救人，「見到有人遞手求救，就幫忙拉出嚟！」

今年2月10日，沙田馬場開往大埔的一輛路線872號九巴，造成19死66人傷。（資料圖片）

獲救後坐路邊包紮 目擊屍體被抬出 傷者血流披臉

一剎那我聽到「嘭」一聲，之後就知反巴士，跟住好多人嗌救命！ 大埔公路車禍傷者 剛叔 61歲

車禍後十個月，剛叔仍感到腰部及膝蓋痛楚，需定期到醫院覆診，但他仍害怕坐巴士。（黃偉民攝） 助乘客爬車逃生 途中勇救兩人 有人被夾在椅子之間，剛叔欲救無從，他協助兩名乘客離開車廂後，亦自行爬出，並呼籲傷者不要爭先恐後。剛叔逃生後向妻女「報平安」後，再助其他乘客離開車廂。 司機逃生後被指罵：搞出人命喇！ 不久後，剛叔見肇事九巴司機在車頭爬出，並查看車禍情況，有乘客指罵司機「你點揸車架！搞出人命喇！」司機跑回車頭打電話。約數分鐘後，多輛救護車、消防車及警車趕抵救人。剛叔膝蓋疼痛，舉步為艱，被分流至路旁進行包紮。 睹屍體被抬出 傷者浴血呼救 坐在路邊的剛叔定過神，在他眼前，多名傷者被壓在車底，血肉橫飛。他整晚目睹一具具屍體被抬出，血流披臉的傷者獲救，有人斷手斷腳，慘不忍睹。傷者的哭聲、記者相機的快門聲、閃光燈、救援人員的指令等，一切在剛叔腦海揮之不去，他哽咽說：「諗返起車禍情況，就好似人間地獄咁……」 仍害怕坐巴士 盼倖存者走出陰霾 車禍後十個月，剛叔仍感到腰部及膝蓋痛楚，需定期到醫院覆診，他現仍害怕坐巴士，「𠵱家巴士轉彎，都要緊握扶手！」他坦言，今年發生多宗嚴重車禍，很多家庭被車禍「撞碎」，他希望倖存者及家屬可早日走出陰霾；司機倍應小心駕駛，盼政府監管車輛超速問題，避免悲劇再生。

回顧2018年本港嚴重車禍：

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年廿五大埔公路車禍 釀19死66人傷 司機被控誤殺罪

這場恐怖車禍在今年2月10日發生，沙田馬場開往大埔的一輛路線872號九巴，在大埔公路翻側，造成19死66人傷。30歲九巴車長陳浩文在大埔公路大埔滘段翻車，巴士乘客周女齊、李炳林、趙錦鑄、鄧仁欽、劉美蓮、王玉麟、李恩賜、黃兆良、田天松、丘小牛、黃伙娣、張朝偉、鄭帶勝、陳賢妹、黃國安、霍志強、李官煌、鮑鳳儀及陳有勝死亡。車長陳浩文被控19項誤殺罪，以及18項危險駕駛，引致他人嚴重傷害。