【2018回顧・突發篇】大埔翻九巴釀19死　倖存者反應遲緩性情大變

2018年，本港發生多宗嚴重車禍，多人不幸喪命，其中大埔車禍造成19死66人傷，三名倖存者坦言，車禍陰霾揮之不去，夜闌人靜，人間煉獄再現腦海。有人每夜受惡夢纏擾、失控流淚、有人反應變得遲緩，也有傷者性情大變，導致家人飽受壓力而搬走。七旬傷者陳國祥至今仍懼怕坐巴士，「一去到巴士上層，我對腳好似發軟蹄咁」。 心理學家萬家輝認為，傷者能重坐巴士，不等於克服心理障礙；如事件未能隨時間沖淡，或出現創傷後壓力症，嚴重會自殘及自殺，建議向專業人士求助。

三名大埔公路的倖存者坦言，車禍陰霾揮之不去，車禍當日情境仍歷歷在目。（資料圖片）

腦海不斷浮現車禍情況，成日不斷重覆， 我瞓到半夜會流眼淚！ 大埔公路車禍傷者 陳國祥 72歲

今年2月10日，沙田馬場開往大埔的一輛路線872號九巴，造成19死66人傷。（資料圖片） 多名傷者浴血 被車窗壓下半身 「三更半夜眼濕濕，唔知點解會咁……」大埔公路車禍當日，72歲陳國祥「跑完馬仔」，搭巴士回家，誰料登上了死亡列車。他上車後便閉目養神，突然間聽到一聲巨響，張開眼睛，已發現巴士翻側，他被扔向左邊。 頭部受傷的陳國祥憶述，車廂內很多人浴血求救，他與乘客爬出車廂時，見到有人被窗口壓身，現場猶如人間煉獄。坐路邊包紮傷口的陳目擊整個救援過程、死傷者慘況仍刻印腦海，「個個流晒血，好似畀人淋紅油咁！」 車禍陰霾難散 飽受創傷後遺折磨 事隔十個月，陳國祥的後遺症有增無減。生理上，他難忍腰部痛楚，靠止痛藥抑制。車禍夢魘每夜來襲擾，「腦海不斷浮現撞車情況，成日不斷重覆，我瞓到半夜自然流眼淚！」飽受創傷後遺的陳國祥指，車禍後，他的情緒變得極端，時而低落，時而暴躁。 極害怕坐巴士 上車即「發軟蹄」 「我雙腳好似無力氣，行到去巴士上層，對腳好似發軟蹄咁！」陳國祥直言，至今仍不敢坐巴士，有次他嘗試克服心魔，上車後企在車頭位置，他已沒有勇氣踏至上層車廂。陳坦言，創傷後遺症嚴重影響生活，他只好減少外出，並向心理醫生求助，「我退咗休可以唔出街，不過班後生（倖存者）仲要返工搵食架！」

後遺症逐漸浮現 經常失眠反應遲鈍 倖存者患創傷後遺症

我以前反應好快，依家有人同我講嘢，我都要停一停，諗兩秒先應到你。 大埔公路車禍傷者 Anthony（化名）

40餘歲男傷者Anthony（化名）表示，車禍後遺症逐漸浮現，經心理醫生為估計後，相信患有創傷後遺症。（黃偉民攝）

撞至暈倒被抬出 背囊沾滿血迹

同樣坐在巴士上層的40餘歲男傷者Anthony（化名），事發時被撞至暈倒，由救援人員抬出車外，之後甦醒。他獲救後坐路邊接受包紮，當時他感到很累，只記得有記者幫他拍照，讓親友知道他無礙。事後，他到警署認領個人物品，發現背囊沾滿血迹及手機屏幕碎裂，「有人叫我唔好再用個背囊，話當時車內好多血、有人斷手斷腳……」

難抵每夜失眠 反應變得遲鈍

左邊耳及臉部受傷的Anthony坦言，車禍後很難集中精神、嚴重失眠及全身疼痛，影響工作及生活，「我平時坐巴士就無問題，不過有次測試坐大嶼山巴士，轉彎扔得勁就驚！」最近Anthony獲轉介看心理科，醫生為他進行心理估計後，相信他患有創傷後遺症，需定期覆診。

睹乘客頭遭壓扁 七旬翁性情大變

另外一名七旬傷者李先生，事發時由車尾飛彈出車外，他胸骨及頸骨碎裂。李的長子表示，父親疑目睹巴士壓扁乘客頭部、四肢折斷等震撼畫面，因疑患上創傷後遺症，車禍後他性情大變，經常發脾氣及暴躁，「爸爸好似變咗另一個人咁！」長子亦難抵父親惡劣情緒，只好暫時外遷，父親暫由弟弟照顧。

心理學家：事主能乘坐巴士 並不代表已克服心魔

其實先需要克服情緒，先可以面對唔敢坐巴士，唔係話上咗巴士，就等於克服情緒！ 註冊輔導心理學家 萬家輝博士

註冊輔導心理學家萬家輝博士指，創傷後壓力症病徵包括：經常想起事件經過、發惡夢、手震、心跳加快及難入睡等。（資料圖片） 事主經常回想經過 難集中精神及失眠 註冊輔導心理學家萬家輝博士指，當事人遇到事故、自身及他人生命有危險，從而產生擔心死亡的反應，有機會出現創傷後壓力症。病徵包括經常想起事件經過、發惡夢、手震、心跳加快及難入睡等。傷者有機會於相同場合，突然出現驚恐情況，事主或難以集中精神，影響日常生活及工作等。 持續受困擾 30%會患創傷後壓力症 就大埔車禍傷者而言，他們能再乘坐巴士，並不代表已克服心魔，「其實先需要克服情緒，否則情況只會愈嚟愈差！」萬指，約七成人不需要任何治療，能逐漸淡忘，困擾愈來愈少。相反，逾三成人或發展成創傷後壓力症，假如事件未隨時間沖淡，當事人又不處理，有機會傷害自己、有自殺傾向或者引發嚴重精神及情緒問題。傷者可向親友傾訴及向專業人士求助。

回顧2018年本港嚴重車禍：

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年廿五大埔公路車禍 釀19死66人傷 司機被控誤殺罪

大埔車禍發生於今年2月10日，沙田馬場開往大埔的一輛路線872號九巴，造成19死66人傷。事發時，30歲九巴司機陳浩文在大埔公路大埔滘段，危險駕駛一輛九巴，其間導致巴士向左翻側。引致巴士乘客周女齊、李炳林、趙錦鑄、鄧仁欽、劉美蓮、王玉麟、李恩賜、黃兆良、田天松、丘小牛、黃伙娣、張朝偉、鄭帶勝、陳賢妹、黃國安、霍志強、李官煌、鮑鳳儀及陳有勝死亡。九巴司機陳浩文被控19項誤殺罪，以及18項危險駕駛引致他人嚴重傷害。