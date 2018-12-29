【2018回顧・突發篇】實測大埔巴士掟彎減慢　促裝撞車前警報系統

今年二月，大埔翻九巴事故，揭示道路安全問題！車禍後，政府成立專責小組調查，並落實於附近加設快相機、防撞欄、擴闊巴士站停車彎及降低車速限制。香港01記者坐巴士實測，發現車長普遍掟彎及埋站時，刻意降低車速。此外，車禍前有區議員兩度去信，要求政府改善道路設計，卻被拒諸門外。立法會議員譚文豪認為，巴士公司務必留意車長的工時編製，避免出現「踩更」情況，促請巴士公司為車輛裝設撞車前警報系統。

肇事巴士站前約一公里，路面亦標誌車速限制、設立一台快相機及防撞欄。（黃偉民攝）

大埔公路大埔滘段，由麗坪路交界以西約3公里路，由過往每小時70公里實車速限制，降至施每小時50公里。（邵沛琳攝） 加設快相機 降低車速限制 今年2月10日，大埔公路翻巴士造成19死66傷。肇事路段情況備受關注，香港01記者登上一輛行駛事故路段的九巴，發現巴士每當駛至彎位，明顯減速，路面亦標誌車速限制。而肇事巴士站前約一公里，亦設立一台快相機。據運輸署文件顯示，大埔公路大埔滘段，由麗坪路交界以西約3公里，由過往每小時70公里車速限制，降至每小時50公里。 區議員：兩度去信盼加快相機 被署方拒絕 大埔區（大埔滘）區議員陳笑權表示，他留意到大埔公路有「飛車黨」出沒，早於2015年及2017年向運輸署及警方反映，盼於上址加設快相機及降低車速限制，但署方一直未有受理，「當時佢哋話不屬於交通黑點，暫時未能處理。」直至今年二月的大車禍，政府才臨急抱佛腳加設。陳指，上述的道路設施有阻嚇性，但最重要是司機小心駕駛。

署方人員設立一台快相機。（邵沛琳攝）

奪命巴士站擴闊 調整車速限制 專家倡巴士增設安全帶

意外後，肇事巴士站巴擴闊，並加設減撞欄。（黃偉民攝）

車禍後巴士站擴闊 埋站更為安全

香港汽車會會長李耀培表示，政府獨立調查委員會及專家商議後，將肇事路段車速降至50km/h，巴士車長明顯有提高警覺。李指，由於肇事路後為「手臂彎」及相對窄，一旦有車輛爬頭，就會與迎頭車相近。意外後，專家建議將上址巴士站擴闊，讓巴士有足夠位置埋站。

對於今年本港發生多宗嚴重車禍，奪去多人性命。李耀培指出，不少車禍明顯是司機不專注駕駛肇禍。他希望巴士車廂應盡快加設安全帶，另外政府、巴士公司多作宣傳及培訓，讓司機溫故知新、留意道路安全，「希望巴士公司同所有職業車司機，都引以為戒！」

譚文豪：需檢討司機作息時間

立法會交通事務委員會副主席的譚文豪認為，巴士安全設備亦需改善，譚建議政府盡快增設道路偏離警報、撞車前警報系統，「呢啲唔係咩最新科技，都已經有成十幾廿年！」另外，巴士司機的休息作業時間，一直存有很大爭議。譚文豪認為，巴士公司採用工作時數做定點，未有留意司機會否連續工作及開通宵，「日頭揸十個鐘頭巴士，唔代表你可以捱通宵揸巴士！」

運輸署：已檢視相關路段及制訂措施

運輸署回覆香港01指，大埔車禍後，署方已檢視大埔公路相關路段及制訂一系列措施，以改善道路和交通狀況。有關改善措施包括檢討大埔公路相關路段的車速限制。包括：大埔公路大埔滘段由赤泥坪、雍宜路交界處止的路段，車速限制由每小時70公里減至每小時50公里，並已於本年4月實施。

今年12月已安裝「快相機」

其他措施包括，擴闊在意外中損毀的巴士站停車彎、加設防護欄、相關交通標誌及道路標記等，所有改善工程已於今年9月中完成。 另外，在大埔公路大埔滘段近赤泥坪北行線，安裝固定偵速攝影機的工程，亦已在今月完成。

回顧2018年本港嚴重車禍：

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年廿五大埔公路車禍 釀19死66人傷 司機被控誤殺罪

這場恐怖車禍在今年2月10日發生，沙田馬場開往大埔的一輛路線872號九巴，在大埔公路翻側，造成19死66人傷。30歲九巴車長陳浩文在大埔公路大埔滘段翻車，巴士乘客周女齊、李炳林、趙錦鑄、鄧仁欽、劉美蓮、王玉麟、李恩賜、黃兆良、田天松、丘小牛、黃伙娣、張朝偉、鄭帶勝、陳賢妹、黃國安、霍志強、李官煌、鮑鳳儀及陳有勝死亡。車長陳浩文被控19項誤殺罪，以及18項危險駕駛，引致他人嚴重傷害。