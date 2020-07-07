警方確認維景酒店明舉行國安公署開幕式　鄧炳強入夜到場視察保安

中央將在香港設立維護國家安全公署，有傳媒報道指國安公署將以香港中旅集團旗下的銅鑼灣維景酒店為臨時辦公大樓。灣仔區議會主席楊雪盈今晚（7日）在facebook表示，灣仔警民關係科已確認明早在銅鑼灣維景酒店將會有國安公署開幕儀式，凌晨零時至中午12時封路，屆時銅鑼灣道至禮賢里一帶會有交通改道措施。 消息指，鄭雁雄已身處香港，明日即可親自督軍。

酒店的出入口有人員駐守，工人正在遮蓋酒店招牌。(黃偉民攝)

自傳媒報道國安公署將以維景酒店作臨時辦公大樓的消息傳出後，酒店今日（7日）起有軍裝警員戒備及巡邏。

《香港01》記者今日到酒店外觀察，發現酒店的出入口有人員駐守，而現場有數名軍裝警員戒備及巡邏。此外，有工程車在現場施工，外牆有預料將掛上國徽的位置，亦有疑似旗杆運送到場。至於酒店內部，有竹棚搭起作小型工程。記者致電酒店，職員稱暫時停業，不接受預訂，至少半年後才可再預訂房間。

維景酒店於1997年由香港中旅集團以3.16億元購入地皮，並斥資興建成樓高33層的四星級酒店，共提供266間客房；由於超過七成房間面向維園，每年六四晚會，傳媒均會租用作拍攝及直播。

香港電台報道，警務處處長鄧炳強、助理處長兼港島總區指揮官郭柏聰，以及警察公共關係科高級警司江永祥晚上到維景酒店視察。