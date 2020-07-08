龍門冰室｜廚師疑捲工作糾紛遇襲　兩男兇徒落網　包括27歲前員工

退出「黃色經濟圈」的龍門冰室，周一（6日）尖沙咀分店1名大廚開舖時，被兩名兇徒襲擊。至今日（8日）警方拘捕兩名涉案男子，涉嫌傷人被捕，其中一名27歲男疑犯為龍門冰室前員工，他於上周離職。初步相信，疑犯與遇襲的男廚師捲工作糾紛，其後聯同他人襲擊事主。警方強調，今次事件為工作糾紛，否認與政見及立場有關。

龍門冰室廚師遇襲案，兩男兇徒落網。（黃偉民攝）

27歲疑犯為龍門冰室前員工 疑捲工作糾紛

油尖警區重案組高級督察李啟森表示，事發在周一（6日）早上約6時半，尖沙咀金馬倫道34號，一名男子上班時於店外遭兩名男子襲擊，兇徒以硬物及玻璃樽襲擊男事主。警方經探入調查後，鎖定兩名涉案男子，探員於7月6日及7日，分別於新界區及西九龍區拘捕兩人，兩男分別24歲及27歲，罪名為傷人。

李啟森指出，被捕的27歲男子為龍門冰室的前員工，他為食肆廚師並於上星期離職，男疑犯懷疑因工作糾紛襲擊男事主。對於事件是否與政見有關？李則否認有關說法，並強調事件涉及工作糾紛。警方強調不接受所有暴力事件，並稱傷人屬於刑事罪行，警方會公平、公正打擊罪案，市民可致電警方24小時熱線與警方聯絡。

男廚師上班遇襲 頭部及手部浴血

事發在周一（6日）早上，龍門冰室（又稱瓏門冰室）位於尖沙咀金馬倫道34號分店。一名42歲姓黃廚師開舖時，遭到兩名疑人施襲，身體多處受傷，包括頭、頸、手部，需要立即包紮右手，及後由救護車送往伊利沙伯醫院治理。根據龍門冰室於社交媒體發佈的照片可見，事主頭部及手部浴血，血跡沾滿藍色上衣，而地下亦遺下大量玻璃碎及血污，帖文又指：「廚房大佬尖沙咀受襲！」﹑「你要搞就搞我！唔好搞我啲人！」