何鴻燊逝世｜一連三日包全幢殯儀館致喪　三位太太心型花圈置靈堂

一代賭王何鴻燊於5月26日逝世，享年98歲，結束傳奇一生。何鴻燊家族由今日（8日）起一連三日，包下整幢香港殯儀館為何鴻燊致喪。據知，賭王靈堂設在殯儀館一樓位置，靈堂橫匾由澳博副主席兼行政總裁蘇樹輝撰寫。 殯儀業界人士張先生表示，一般喪禮為期2日，1日守靈及1日出殯，亦有同1日完成全部儀式，3日並不常見。他指，香港殯儀館設有多個靈堂，1樓設有2個大禮堂，可「打通」使用，估計包下全幢香港殯儀館需要七位數費用，家屬或考慮私穩因素而包場。

記者今早（8日）到香港殯儀館視察，職員忙於佈置賭王的靈堂，靈堂外牆佈置上人造草皮及白玫瑰，大量鮮花擺滿大堂。（倪禮碧攝）

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另外，靈堂中央位置擺有何鴻燊三位太太的心型玫瑰花圈，中間的花圈為「白頭永訣」屬二太藍瓊纓、三太陳婉珍為「痛斷琴弦」及四太梁安琪寫有「情意難忘」。至於賭王眾多子孫的花圈則放在靈堂後排位置。

今午，何鴻燊的親友陸續抵達香港殯儀館，另有多名職員將花牌祭品送抵殯儀館。現場可見，賭王的靈堂外牆佈置上人造草皮及白玫瑰，大量鮮花擺滿大堂，靈堂內則以白布佈置及掛有大螢幕。據知，花飾由Gary Kwok花店負責，製作費估計高達200萬。

賭王治喪委員會名單曝光 包括董建華、駱惠寧

昨日（7日）賭王何鴻燊的治喪委員會名單曝光，成員包括前特首董建華擔任榮譽主任，前特首梁振英及澳門前特首何厚鏵出任榮譽副主任。而主任由香港特首林鄭月娥、澳門特首賀一誠、香港中聯辦主任駱惠寧、澳門中聯辦主任傅自應、以及澳門前行政長官崔世安出任。委員亦有來自政商界人士，包括長和系資深顧問李嘉誠、恒基地產創辦人李兆基、新鴻基地產資深董事郭炳江、財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊等。

賭王將會擇吉安葬 下葬昭遠墳場

本周五下午2時半，賭王將會辭靈出殯，擇吉安葬。據悉，賭王會安葬於摩星嶺昭遠墳場內，何東家族不少人安葬於昭遠墳場，包括何東父母、兒子何世儉、何世禮、弟弟何福、何甘棠，賭王父親何世光及母親、女兒何超英，「十姑娘」何婉琪等。堪稱風水絕佳的昭遠墳場，不時被誤以為是何東家族私人墓地，但按地契規定，實為香港歐亞混血兒家族提供安葬場所。