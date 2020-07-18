新冠肺炎│政府疑租絲麗酒店逾百房間檢疫　議員稱居民憂心忡忡

政府日前於荃灣絲麗酒店租用60間房間供約100名由印度回港的人士進行強制檢疫，該批人士前晚（16日）已入住。立法會議員尹兆堅，葵青區議員林紹輝及劉貴梅今日（18日）到酒店門外抗議，並指現時酒店6樓以下供非隔離人士入住，其餘樓層則被隔離人士入住。他們估計，政府租用逾百間房，遠超官員在記者會交代的60間，批評政府「講大話」。 另外，他們質疑酒店作為隔離點的防疫規格低，又未有高規格消毒措施，區內又多住宅、護老院，擔心一旦酒店有確診人士，再透過空氣傳播病毒，會造成大規模的社區傳播。區內居民均憂心忡忡。有議員要求政府停止使用絲麗酒店作檢疫中心，並公佈受檢疫人士數字及詳細檢疫情況，以及即時啟用遠離民居的檢疫中心等。

多名議員今午到荃灣絲麗酒店抗議政府租用逾百間房，遠超官員在記者會交代的60間，批評政府「講大話」。（郭倩雯攝）

估計政府租用逾百房間 批評官員「講大話」

葵青區議員劉貴梅及林紹輝表示，荃灣絲麗酒店樓高16層，共有409間房間，現時酒店1至6樓為非隔離人士入住，其餘樓層則被隔離人士入住。二人估計政府租用逾百間房，遠超食物及衞生局副局長徐德義所言的60間房間。二人曾嘗試致電酒店租房，接線職員稱酒店房間全滿，已被政府租用。他們質疑政府官員明知需要大規模防疫及檢疫設施供檢疫人士入住，卻仍在記者會上隱瞞事實。

林紹輝續指，一名租用2樓的房客昨晚11時才接獲酒店通知有隔離人士入住，職員建議她可退租搬離。林批評，酒店有一般住客，政府卻未及早知會將有隔離人士入住。

區內多屋邨、護老院 居民擔心大規模社區傳播

二人坦言，酒店外有10多棟私人樓宇及商業大廈，10分鐘的步程外亦有石籬邨，石蔭邨，安蔭邨等公共屋邨，附近更有10多間護老院。二人展示照片，指有酒店房客打開窗戶，不排除當中包括隔離人士，擔心一旦酒店有確診人士，會透過空氣傳播病毒，造成大規模的社區傳播。現時區內居民均憂心忡忡。

葵青區議員梁國華認為，絲麗酒店不適合作為檢疫中心，上址除了可以開窗外，廚房後門亦可以隨意開門，擔心會有隔離人士自出自入，酒店需要加強保安。他建議，政府應即時停止再安排隔離人士入住，而酒店內未住滿14天的隔離人士，亦應安排入住其他檢疫中心。

多名議員今午到荃灣絲麗酒店抗議政府租用逾百間房，遠超官員在記者會交代的60間，批評政府「講大話」。（郭倩雯攝）

尹兆堅指酒店作為隔離點的防疫規格低

立法會議員尹兆堅亦不滿政府「講大話」，指食物及衞生局副局長徐德義前日被質問時稱政府未有徵用酒店作檢疫中心，惟尹批評雖無官方徵用，但政府有作出安排，認為是蒙混公眾。

他續指，檢疫人士入住酒店的處理粗疏及不負責任，認為酒店位置接近民居，居民有憂慮好合理。而且酒店屬中央冷氣，擔心空氣的隔絕做得不好，不明白酒店為何可以容納不同人士，對一般住客亦有很大風險。尹又指，酒店作為隔離點的防疫規格低，未見酒店及周邊有高規格消毒措施，質疑被隔離者有無受到監察、被隔離人士有無離開酒店，並指接獲居民通報有懷疑戴手帶人士在社區走動。

林紹輝提出5項要求： 1. 要求政府停止使用絲麗酒店作檢疫中心，加強透明度，公佈受檢疫人士數字及詳細檢疫情況； 2. 要求立刻全面封關，防止疫情進一步擴散； 3. 即時啟用遠離民居的檢疫中心，如迪士尼及海洋公園酒店； 4. 要求酒店周邊附近進行環境衛生大清洗； 5. 酒店應加強即時措施並嚴格執行，防止受檢疫人士逃離。有附近居民投訴，有手帶人士於石蔭街市出現。

絲麗酒店承認接收隔離檢疫住客

而荃灣絲麗酒店澄清並無被政府徵用為檢疫中心，但承認酒店現時接待部份返港後需接受14天隔離檢疫的住客，並用一天時間安排及配合，以協助減低疫情在社區傳播的風險。酒店表示，所有客人進入酒店時，必須量度體溫，填寫健康狀況和旅遊紀錄申報表、要求客人在公眾地方須時刻配戴外科口罩等。此外，在接待需接受14天隔離檢疫的住客時，酒店會根據衞生防護中心的指引作出相應安排。