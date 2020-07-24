奪命工傷│啟德地盤判頭墮深坑亡　一周兩宗無即時報警　工會震怒

啟德發展區再發生奪命工傷。昨日（23日）下午12時許，啟德發展區承豐道（6552地段第4C區2號）一個地盤內，一名男工人站在高處工作時，地盤突然發生地陷，他隨即直墮深坑，54歲姓鄭的男工人被救出時陷入昏迷，情況嚴重，送院後證實不治。據了解，涉事地盤承建商事發後未有即時報警，只是召喚救護車到場，是本周內第二宗沒有即時報警處理的奪命工傷。另外，連同是次意外，啟德地盤一個月內發生了4宗奪命工傷。 據了解，54歲死者為地盤分判商俊鴻機械工程有限公司的判頭，主要負責涉事地盤的閘板、打樁、燒焊以及圍街板的分判工作。《香港01》致電俊鴻機械工程有限公司查詢事件，對方稱「唔方便答你任何問題。」

啟德地盤男工人墮兩米深坑亡。（讀者提供圖片）

《香港01》記者向警方查詢，警方稱昨日沒有收到相關報案。今午3時許，警方回應稱，今日上午約10時接獲相關部門轉介，指54歲姓鄭男工人昨日在承豐道一地盤工作期間，約2米乘2米的地面突然下陷，男工人及一部約一噸重的機器懷疑墮下約2米深的洞內，男工人被該部機器壓倒，後被同事救起。男工人受傷清醒被送往伊利沙伯醫院治理，其後被證實死亡。警方今日到地盤進行調查，初步調查後相信事件無可疑，案件列工業意外，死因有待驗屍後確定。

消防回應稱，昨日下午12時58分，消防通訊中心接獲來電，稱啟德承豐道近碼頭位置的一個建築地盤內，有人從高處墮下，消防救護車A376於下午1時07到場，1時20分離開地盤，1時32分將一名昏迷男子送往伊利沙伯醫院搶救。

勞工處：將會向有關承建商發出「暫時停工通知書」

勞工處稱，昨日下午啟德發展區6552地段第4C區2號一地盤內，一名男子站在一部機械裝置上工作時，該裝置所處之地面突然下陷，男子連同裝置墮進下陷的地洞內，送院後證實不治。對於在意外中有工友身故，勞工處十分難過，並對其家屬致以深切慰問。勞工處會敦促有關僱主必須履行《僱員補償條例》的補償責任，亦會協助死者家屬辦理工傷補償事宜，及密切跟進有關個案。

勞工處稱，在得知意外發生後，已即時派員到意外現場展開調查，將會向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該地盤進行所有建築工作，直至處方信納承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。勞工處續指，正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。

根據指引任何奪命工業意外，涉事承建商需於事發後24小時內向處方匯報，否則屬違法。

據了解，涉事地盤事發後未有即時報警，只是召喚救護車到場。（讀者提供）

是次涉事地盤位於啟德發展區承豐道（6552地段第4C區2號）。（蔡正邦攝）

是次事件是本周內第二宗沒有即時報警處理的奪命工傷，周一（20日）九龍灣宏展街一地盤內，一名24歲男子於工作期間懷疑觸電，送院後不治。當時涉事地盤同樣沒有即時報警，只是召救護車將傷者送院。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文稱，對於地盤在意外發生後沒有即時報警，欲暪報有奪命工傷的做法，工權會表示相當憤怒，因即時呈報可以保障工友的權益，另外警方可即時入內調查，確保現場證據不會被破壞，亦令勞工處可即時介入調查，「咁樣做係好唔理想。」蕭倩文又稱，昨日業界傳出地盤有工傷發生，但都無從證實，業界人士需要自行從不同渠道證實事件，「如果係一個負責任承建商應該要即時通報。」

工權會對意外深感難過，已派員了解及嘗試接觸家屬，望能為家屬提供適切協助。據工權會了解，意外發生時該地盤正進行鑽樁工程，惟旁邊地面突然塌陷，導致一名工人跌落約3米深洞。事發後不論警方、勞工處及傳媒等均無即時收到相關訊息，工權會亦僅能透過消息人士得知有關事故，質疑該地盤未有即時通報相關部門，是否刻意隱瞞、漠視工人性命安全。工權會指是次意外是「劍虹地基」10日內發生的第2宗致命工業意外。連同4月份跑馬地地盤意外，短短3個月已有3宗奪命工傷。

從航拍畫面見到，懷疑涉事的深坑已被填平。（蔡正邦攝）

+ 3 + 2

連同是次意外，啟德過去一個月內發生四宗奪命工傷：

6月27日，啟德沐元街一個商廈地盤內，一名41歲印度籍男工人在棚架工作期間，一條十10噸重巨型工字鐵突然斷裂， 擊毀大廈棚架，並將事主扯下。事主連人帶棚架飛墮2樓，被竹支及雜物壓住身體，當場死亡。

7月14日，啟德承豐道一個地盤內，男工人42歲黃宏軍在固定1條4噸重的長型管道時，該管道突然鬆脫，壓住他的上半身，黃宏軍隨即陷入昏迷，送院後因身體多處受傷致命。

7月21日，啟德承啟道及宋皇臺道交界的中九龍幹線隧道地盤約20米深地底，有7名工人進行鋼筋加固工作期間，上層約1.5米高、22噸重鋼筋支架突然倒塌，51歲姓周工人走避不及被擊中重創，被救出時陷入昏迷，由救護車送往聯合醫院搶救後證實不治。