屯門仇殺｜21歲男遭車拖行亡　警再拘3人　包括新義安頭目

屯門上周日（19日）發生黑幫仇殺案，21歲黑幫青年以身攔車，遭車撞倒及拖行近百米分屍亡。警方經進一步調查，今日（27日）分別於長沙灣及元朗區拘捕3名本地男子，年齡介乎19至42歲，涉嫌「串謀有意圖而傷人」，3名男子現正被扣留調查。其中一名疑犯稍後由探員押返沙田禾輋邨民和樓搜屋。案件至今共拘捕9人。 消息稱，其中一名被捕人士是尖沙咀新義安的頭目，與上周六（18日）晚上11時許、在天水圍天恆邨恆智樓對開發生的傷人案有關。據了解，他活躍於尖沙咀山林道。 至於上周五（24日）同樣涉嫌「串謀有意圖而傷人」被捕的39歲男子，據悉他是元朗14K「德」字堆的小頭目「白面仔」。

消息指，該場黑幫仇殺案涉及兩個黑幫尖東新義安及14K「德」字堆的糾紛。上周六（18日）晚上11時許，8名尖沙咀新義安人馬，入天水圍天恆邨恆智樓對開，持刀及木棍襲擊一名據悉為14K的17歲青年。其後14K的人馬「吹雞」報復，駕車在天水圍、屯門一帶找尋新義安的人，在凌晨零時許，在天瑞徑近天瑞邨位置以伸縮棍襲擊兩名新義安青年。

至凌晨約2時半，3名新義安男子駕乘寶馬至屯門井財街時，遭據知為14K的廿多人持武器襲擊，其後2名男子趕至「幫拖」，其中21歲青年以身攔車，被兇徒座駕撞倒，拖行數十米至屯門公路，復被途經車輛輾過，當場死亡。警方將案件列作「謀殺」及「串謀傷人」處理。

警方當日在天水圍沙江圍發現一輛白色車身、黑色車頭冚的私家車，懷疑與案有關。車內4男1女被捕，他們年齡介乎19至25歲，涉嫌與案有關，上周二（21日）提堂。

至上周五（24日），警方再拘捕一名39歲男子，涉嫌「串謀有意圖而傷人」，他獲准保釋候查，須於8月下旬向警方報到。