新冠肺炎｜新口罩令實施首日　海濱長廊有人「除罩」跑步游水

疫情嚴峻，政府抗疫措施繼續「加辣」。今日（29日）起，食肆全面禁堂食、「限聚令」收緊至2人，室內公眾地方必須戴口罩的限制，亦延伸至室外，跑步做運動及吸煙均不獲豁免。 新規例下，破紀錄「最長命」酷熱天氣警告亦踏入第19日，戴口罩跑步令人叫苦連天。《香港01》記者今早於紅磡海濱長廊、大角咀櫻桃街公園及荃灣海濱公園長廊視察，多數人均乖乖戴上口罩做運動，但少數人仍「無罩」跑步，以身試法；亦有晨泳客無奈指不可能戴上口罩游泳，唯有游泳後立即戴回。

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今早6時許，黃埔花園對開紅磡海濱長廊，約20名市民在場跑步，他們大多有戴上口罩，但有2、3人則未有遵從新規例，以身試法。而在該處游早水的陳先生表示，游泳期間不可能戴口罩，但他與泳友均會保持距離，游泳後亦會立即戴回口罩。

大角咀櫻桃街公園，亦有半百長者晨運，公園貼出告示，提醒市民必須配戴口罩。就現場所見，長者們均乖乖戴上口罩做運動，反而數名年輕跑步及晨運男女，卻沒有戴上口罩。

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荃灣海濱公園長廊為荃灣區內的跑步熱點，早上9時許有數十人在場跑步，全部人均有佩戴口罩。記者訪問多名跑步人士，他們異口同聲認為「口罩令」能保障市民健康，黃先生稱未有口罩令前，其他跑友無戴口罩跑步令他感到不安，「你唔知自己有冇病，最怕係唔知，大家都唔清楚，所以戴咗就安全啲」。亦有跑友今日特意「試水溫」，林小姐表示近日均有戴口罩跑步，有時會拉低口罩抖氣，今日則全程戴口罩慢跑，測試自己的忍耐力。

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周一（27日）政務司司長張建宗宣布，政府將修改第599I章《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》，刊憲列明市民在所有公眾地方，不論是室外或室內，都必須戴口罩。違者須繳付定額罰款2,000元或最高5,000元，措施於今日（29日）生效，暫時維持7日。