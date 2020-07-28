新冠肺炎｜世衞不建議運動戴口罩　食衞局：做運動不獲豁免口罩令

世界衞生組織不建議做運動時佩戴口罩，因為會導致呼吸不舒服，並滋生微生物。記者向食物及衞生局查詢，能否以運動戴口罩影響個人衞生為由申請豁免，當局回覆《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）沒有特別豁免運動的人士可不佩戴口罩。

政府昨日宣布，將於7月29日凌晨起擴大「口罩令」至所有室外公眾地方，為期7日，代表市民外出做運動如跑步、行山及踩單車，都需要戴口罩。昨日記者會，有記者提問做運動能否獲豁免時，食物及衞生局局長陳肇始及常任秘書長陳松青沒有正面回應，只表示吸煙不獲豁免。

政府擴大口罩令，明日起所有室外公眾地方都要戴口罩。（資料圖片/鄭子峰攝）

在《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）中列出一些豁免戴口罩的情況，包括飲食、用藥及保持個人衞生。

世界衞生組織網站上有指引，指人們不應該做運動時戴口罩，因為這樣會令呼吸不舒服，汗水會弄濕口罩，導致呼吸困難，並助長微生物滋生；做運動時最重要的是與其他人保持至少1米社交距離。

世衞不建議做運動時戴口罩。（世衞網站）

如果市民在室外公眾地方做運動，能否以世衞指引及保持個人衞生為理由，獲得豁免？

食衞局今日回覆：「考慮到最新的公共衞生風險評估，特別是近期個案顯示涉及不佩戴口罩的活動所帶來較高的風險，我們需要收緊社交距離措施。其中包括根據《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），要求任何人在進入或身處任何公眾地方時須一直佩戴口罩。」

口罩令將包括所有室外公眾地方，如果明天外出跑步就要戴口罩。（資料圖片）

沒有特別豁免運動的人士

「第599I章並沒有特別豁免運動的人士可不佩戴口罩。我們希望市民身處公眾地方時應採取防疫措施，包括佩戴口罩，防止病毒在社區傳播。但第599I章有就某些不佩戴口罩的情況提供合理辯解，當中包括為避免自己身體受傷害而不佩戴口罩。」

政府表示沒有特別豁免運動的人士可不佩戴口罩，代表市民在戶外行山跑步時都要戴口罩。（資料圖片/K Kwong提供）

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Yonex口罩：https://www.yonex.com/news/general/verycool-face-mask-reusable-mask-with-cooling-technology/

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橫濱灣星口罩：https://ec.baystars.co.jp/items/4573357379632