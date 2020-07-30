港區國安法｜學生動源解散設海外分部　Fb發表「香港建國」言論

警方國安處周三（29日）拘捕3男1女，包括學生動源前召集人鍾翰林、前發言人何諾恆及前成員何忻諾等，涉違反《港區國安法》分裂國家罪第20及21條。國家安全處高級警司李桂華晚上交代案情時指，有關團伙近日於社交網站宣布成立香主張港獨立的組織，但未有透露有關組織名稱。 學生動源於6月30日《港區國安法》生效前宣布遣散香港地區成員及設立海外分部。翻查學生動源Facebook 專頁，近日曾發表以美國分部署名文章，當中提及「為香港獨立建國的夢想奮鬥」等，而學生動源於Twiiter則列明包括「建立香港共和國」等綱領。另一個聲稱由前學生動源身在海外的成員創立的專頁「創制獨立黨」，亦聲稱明確主張香港獨立及不設任何底線抗爭。

《港區國安法》於上月30日早上在全國人大常委會會議通過，學生動源同日下午於Facebook專頁宣布解散，即日起遣散香港地區全體成員，，並於港外其他地方包括台灣、美國及澳洲設立分部，組織事務將由海外成員運作。（網上截圖）

《港區國安法》於上月30日早上在全國人大常委會會議通過，學生動源同日下午於Facebook專頁宣布解散，即日起遣散香港地區全體成員，並於港外其他地方包括台灣、美國及澳洲設立分部，組織事務將由海外成員運作，並聲稱將繼續推動香港獨立。

學生動源Facebook分別曾於本月17日及7月19日，發表以美國分部署名、名為「美國分部前景成立宣言」及「美國分部前景」文章，當中提及「為香港獨立建國的夢想奮鬥」、「推動香港走上獨立建國之路」等。學生動源的Twiiter亦列明五大綱領，包括「建立擁有獨立主權的香港共和國」、「喚醒香港民族獨立意志，鞏固香港民族共同體」、「支持一切有效抗爭並參與其中，包括勇武抗爭」等。另一個名為「創制獨立黨」的專頁，於本月21日發表成立宣言，稱組織由前學生動源已完成學業、身在海外的成員組建創立，聲稱明確主張香港獨立及不設任何底線的抗爭。

學生動源的Twiiter列明五大綱領，當中包括建立擁有獨立主權的香港共和國。（網上截圖）

國家安全處高級警司李桂華晚上交代案情表示，有團伙近日於社交網站宣布成立香主張港獨立的組織，綱領包括建立香港共和國、不設底線鬥爭、團結香港獨立派進行有關行動，亦有宣言煽動其他人加入行列。李桂華形容，有關綱領或宣告「講得好清楚點樣達至香港獨立」，發文者有可能干犯「組織、策劃或實施分裂國家罪」，至於煽動參加或搞港獨，則涉分裂國家罪第21條。

李桂華稱涉案組織於近期成立，而警方所觀察到的網上留言亦是於7月1後發生，因《港區國安法》無追溯期，警方只會調查7月1日後發生的案件，又指有關組織於網上「有端倪」會做出事情干犯條例。被問到若有關組織屬外國分部發表有關言論是否違法，李桂華強調，即使組織於外國進行或宣傳，而行為違反《港區國安法》，根據國安法第36至第38條，警方亦有權管轄。