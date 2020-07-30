新冠肺炎︱實惠免費借1000張摺凳　助禁堂食市民食餐安樂茶飯

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，政府昨（29日）起收緊防疫措施，包括食肆全日禁堂食。實拖首日，不難看到市民吃飯百態。有本地企業紛紛推出措施，助港人吃餐安樂茶飯。實惠昨（29日）於facebook宣佈，由今（30日），18區分店會於午膳時間共借出1000張摺凳。今早《香港01》記者到實惠太子分店，店員表示，如有需要人士可向經理查詢，並不需要留下任何聯絡方式，強調「大家講個信字」。

實惠18區分店，於今（30日）午膳時間起會借出摺櫈。（Pricerite實惠FB專頁）

實惠店員指，每間分店預留會借出約數十張凳，借完即止，而過程不需留下聯絡方式，並指「大家講個信字」。她續指，不清楚市民借凳後會到哪裡進食，至於歸還椅子與否，需靠市民自律。是次措施不會在店內進行任何宣傳，「網上睇到，如果有需要就可以嚟借」。

根據「Pricerite實惠」facebook專頁，指「戶外工作朋友嘅急切需要，希望呢一張摺櫈，代表我哋嘅關懷，略解燃眉之急，令大家可以坐低食餐安樂飯。Pricerite實惠分店明天（30/7）起會安排共1,000張摺櫈，無條件借畀有需要嘅朋友， 歡迎大家向店員查詢。」網民留言亦一致讚好。

實惠發言人回應指，每間分店預留會借出約40張凳。發言人續指，香港人一直互助互讓，他們以往也有借遮服務予顧客，他們用完都會歸還，相信今次也不例外，故不須特別措施，相信港人都「有借有還」。如得悉社會有需要，實惠會繼續借凳服務，但要視乎實際情況。

九巴中午於3個巴士總站設凳

而九巴亦於3個巴士總站設凳，供予有需要市民用膳，時間為中午12時至下午2時半，地點包括佐敦（西九龍站）巴士總站、屯門站總站及大圍站總站。