新冠肺炎│確診男擅離將軍澳醫院　稱回辦公室取物　欲登的士被截

將軍澳醫院今晚（1日）發生確診新冠肺炎病人擅離醫院事件，一名58歲男子於醫院確診後聲稱要返回辦公室取物品，在未經許可下離開，其後於醫院外被尋回，他當時正打算登上的士離開。 院方表示，該男子今日到將軍澳醫院接受深喉唾液測試，得知初步結果呈陽性後，拒絕入院並要求離開，醫護人員嘗試阻止但不果，病人於約一小時後自行回到本院急症室，並被送到隔離病房接受治療。

警方於今日（8月1日）晚上7時50分，接獲將軍澳醫院護士報案，指一名男子於醫院確診新冠肺炎後，聲稱要求返回新蒲崗辦公室取物品，其後於未經許可下擅自離開醫院。男子其後於約8時許於醫院門外被尋回，當時男子正打算登上的士離開，他隨即被帶返醫院。涉事確診男子58歲姓。

將軍澳醫院：病人拒絕入院並要求離開

將軍澳醫院表示，該名病人拒絕入院並要求離開，醫護人員向他解釋，由於他測試結果呈初步陽性，必須入院接受隔離及治療，惟病人於晚上約7時半自行離開，醫護人員嘗試阻止但不果，院方即時報警並通知衞生防護中心，醫院保安員亦在醫院附近範圍搜索，但沒有發現。

院方稱，病人於約一小時後自行回到醫院急症室，並被送到隔離病房接受治療。

發言人重申，初步確診病人必須接受隔離及治療，呼籲市民必須聽從醫護人員指示，不應擅自離開醫院，以保障自己及其他人健康，並防止疫情在社區擴散。院方已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報事件。