童黨欺凌｜媾女惹禍　遭11名童黨禁錮飛鵝山　16歲仔被剝光豬拍片

本周二晚遭11名童黨禁錮飛鵝山獲救的16歲少年，疑因媾女惹的禍。禁錮過程中，事主曾遭人強逼剝光豬及拍片當眾欺凌。據了解，案中姓莫少年與在WhatsApp相識僅4天的15歲女童後，便相約她外出見面，怎料女童相告其17歲男友，有人糾黨向莫懲治。當晚莫被帶到觀塘巧明街一處後巷，遭童黨們拳打腳踢，再挾持他登上的士。 之後，他們一行12人分批坐的士抵達飛鵝山，莫被人強逼剝光豬及用手機拍下過程，出言羞辱及再次向他毆打。幸好接載童黨之一名的士司機機警，察覺到該班青少年有異樣，於是報警。警員趕抵飛鵝山，將涉案的11名童黨當場拘捕，最細僅13歲，他們涉嫌非法禁錮及傷人等。至於莫男額頭、眼受傷送院。 消息指，被捕童黨大部分為中學生，與活躍尖沙咀新義安為伍。

莫男被帶到觀塘巧明街一後巷，遭多人青年拳打腳踢。（黃穎津攝）

16歲仔疑媾女惹禍 遭童黨禁錮飛鵝山

據了解，16歲姓莫事主報稱學生，本身與涉案11名男女互不認識。案件女主角15歲姓鄧，中一學生，其男友17歲姓黎，是一間九龍名校中三生。事緣今年8月1日，莫與姓鄧15歲少女經共同朋友介紹，兩人透露WhatsApp溝通結識，4日後莫便相約鄧女外出見面，發展進一步感情。但鄧女已心有所屬，將事件告知17歲姓黎男友，黎聞訊大怒，不滿莫撬牆腳，遂班馬施教訓。

至本周二（4日）傍晚，莫與鄧女相約在觀塘巧明街的連鎖快餐店見面，其間黎亦出現，指莫媾佢條女，並將莫帶到附近一處後巷。另外為數9名陌生青少年撲出，不由分說向莫毆打，有人更搶去事主的手機。之後，有人在附近截停一部的士，將莫推上車離去。

一行12人分批乘坐的士，莫少年被車至飛鵝山飛雲路近飛鵝花園禁錮。其間他們強逼莫脫去衣服，有人用手機拍下整個過程，他們出言羞辱及再毆打莫男。接載黎、莫之機警的士司機，回想起該班青年神色有異、眾人舉動可疑，於是報警。

11男女涉非法禁錮被捕 最細13歲

警員接報到場，於現場尋獲該12名男女，包括17歲姓黎及事主等，各人年齡由13至18歲。警員在一名18歲姓魏青年的褲袋中，發現屬於莫的手提電話。至於莫男額頭、眼受傷，他清醒被送往聯合醫院治理。

案件交由觀塘警區反黑組跟進，各人涉嫌非法禁錮、襲擊致造成實際身體傷害（AOABH）被捕，其中18歲姓魏青年另涉嫌盜竊莫的手提電話。消息指，被捕11人，除了18歲姓魏和16歲姓黎兩人報稱無業及收銀員外，其餘均為中一至中三級學生。