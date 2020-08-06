校園欺凌｜閩僑中學女生跪地被凌辱　遭至少3女連環掌摑兼畫花面

近月不時發生學生欺凌事件，今（6日）再有多段疑似女學生被欺凌的片段在網上流傳。有女生於不同場合包括於後樓梯及戶外地方被年紀相若的少女掌摑十數巴並畫花面欺凌。《香港01》已就事件向警方查詢。教育局就事件表示，絕不容忍任何學生欺凌同學行爲。

一名身穿黑衣的女生跪在疑為公共屋邨樓梯位置，先被人用普通話侮辱「不是很喜歡」並在面上塗抹唇膏。（網上片段）

另一段片段中，有一名紮馬尾、身穿疑似閩僑中學的校服的女生，站在牆角位置被一名説廣東話、戴口罩穿黑衣的女生連續掌摑。（網上片段）

片段中，一名身穿黑衣的女生跪在疑似公共屋邨後樓梯位置，先被人用普通話嘲諷「不是很喜歡﹖」，並在面上塗抹唇膏，繼而遭至少三名年紀相若的女生出手掌摑十數巴掌及大力拉扯頭髪。其間，有操普通話的施襲者指控被摑女生偷了她們的財物，並情緒激動大叫「小時候偷針、長大偷金啊你」，有人在旁發生笑聲，而被摑女生則一直跪在地上未有反抗。

另一段片段中，有一名紮馬尾、身穿疑似閩僑中學的校服的女生，站在牆角位置被一名説廣東話、戴口罩穿黑衣的女生連續掌摑至少五巴掌，並出言侮辱該女生「乜x都唔係」、「唔係好x勁㗎咩」等，另一片段則攝到同一名校服女生在另一位置被至少三人包圍並跪在石地上，其間有說普通話及廣東話的女聲在片段出現，有人高喊「幫佢化個妝先啦」。

同一名校服女生在另一位置被至少三一片段則攝到人包圍並跪在石地上，其間有說普通話及廣東話的女聲在片段出現，有人高喊「幫佢化個妝先啦」。（網上片段）

北角閩僑中學今日在官網刊登聲明，指網上流傳的欺凌事件於1個月前發生，得悉後已立即查究及跟進。事件中同學的家長信任學校，將將事件交由校方處理。校方已諮詢東區警民關係組的意見，並按校內訓輔機制嚴肅處理事件。校方亦稱家長滿意校方的處理，有關同學對事件深感懊悔及接受校方教導。基於保護個人私隱，校方不便透露事件詳情。

教育局就事件表示，絕不容忍任何學生欺凌同學行爲。學校如發現任何欺凌事件，必須按其校本機制嚴肅處理，特別是保護受欺凌的學生，以及即時制止欺凌者並加以輔導。學校亦應訂立適切的訓輔政策，強化學生正確的行為，培育學生正面的價值觀和積極的態度。教育局會繼續與學校保持緊密聯絡，並提供適切的專業意見及支援。