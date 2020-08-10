黎智英被捕｜記協主席批行動踐踏新聞自由　部份傳媒被警方拒採訪

警方今早（10日）以涉嫌反《港區國安法》，拘捕壹傳媒創辦人黎智英等7人，其後逾百警員到壹傳媒大樓搜查，並押解黎智英等人返回其辦公室調查。記協主席楊健興中午約12時到達大樓外了解事件，批評警方進入傳媒機構搜查﹑翻閱記者檯面的行為「嚴重踐踏新聞自由」。 另外，有部份傳媒被拒進入大門位置採訪，楊健興引述警方向他表示，因為地方有限因此只篩選少量「比較合作的傳媒」進入，但認為「要做安排無話做唔到」。

記協主席楊健興中午約12時到達大樓外了解事件。（羅君豪攝）

批行動踐踏新聞自由 要求解釋警員翻看文件

記協主席楊健興表示，今早警方拘捕多名壹傳媒高層，並動用過百名警員到達壹傳媒大樓搜查，「差唔多每一個角落﹑無處不在咁搜查」，對事件感到相當震驚，「相信好多做左好幾十年嘅（傳媒工作者），都未見過咁嘅情況。」他續指，任何重視新聞自由的地方均不會隨意進入傳媒機構，「每張檯咁去睇（翻閱）一啲物件」，認為行動「嚴重踐踏新聞自由」。楊健興又指，現時未清楚警方行動的詳情，但事件中若有新聞內容被視為「危害國家安全」，情況便會相當嚴重猶如白色恐怖。

國家安全處高級警司李桂華稍早前曾向傳媒表示，不會查看大樓內新聞材料，楊健興回應指希望對方解釋為何有警員翻看文件﹑是否涉及警員違規，「唔尊重新聞記者保護新聞材料重要性。」希望警方盡快停止搜查行動。

+ 10 + 9 + 8

部份傳媒一度被拒採訪

另外，部份傳媒包括香港電台﹑立場新聞﹑獨立媒體等，不獲進入正門位置採訪，其後港台最終獲放行進內，港台及後於社交平台表示，在場記者曾向警方查詢原因，警方回應由於場地有限「故揀選一些本地、規模較大、過往警方行動中沒對警方帶來阻礙和威脅的傳媒入內」。楊健興及後引述警方向他解釋指，因為地方有限需要限制傳媒數目，因此只篩選少量「比較合作的傳媒」進入，但他認為「要做安排無話做唔到」。

警方國安處今早以違反《國安法》拘捕壹傳媒集團創辦人黎智英，並到達其位於何文田嘉道理道的大宅進行調查，消息指黎智英涉嫌「勾結外國或者境外勢力」﹑「串謀欺詐」及「煽動」，同日4名壹傳媒高層及其兩子均被捕，包括多名壹傳媒高層如行政總裁張劍虹、營運總裁兼財務總裁周達權、壹傳媒行政總監黃偉強、壹傳媒動畫總經理吳達光。