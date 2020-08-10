黎智英被捕｜近200警搜壹傳媒大樓　黎智英張劍虹押返辦公室搜查

壹傳媒集團創辦人黎智英大宅，今早（10日）有探員前往調查。消息指警方以違反《國安法》拘捕黎智英，他涉嫌第29條中勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪；另亦指其涉及串謀欺詐及煽動罪。另據知多名壹傳媒高層包括行政總裁張劍虹等7人被捕；Mark Simon則被警方通緝。上午9時34分，黎智英戴上手銬，由警員押上七人車。 近200名警員抵達將軍澳壹傳媒大樓搜查，上午10時45分黎智英乘坐的警方七人車進入壹傳媒大樓，戴上手銬在警員押解下搜查辦公室，逗留約3小時後被帶到旺角警署。在壹傳媒大樓搜查其間，警員不斷擴大封鎖線，有警員翻弄記者文件。國安處高級警司李桂華見記者時稱「編採、記者，可能有好大機會有新聞材料，咁我哋就唔會去搜查。」

【黎智英被捕】壹傳媒創辦人黎智英戴上手銬，由警員押往警署。（羅君豪攝）

消息指警方以違反《國安法》拘捕壹傳媒集團創辦人黎智英，今早7時許到其位於何文田嘉道理道大宅調查。他涉嫌違反《國安法》第29條中勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪；另亦指其涉及串謀欺詐及煽動罪。另外據報黎智英次子黎耀恩亦在西貢住所助查。黎智英助手Mark Simon在Twitter貼文，證實探員持搜查令到黎智英及其子寓所蒐證。上午9時34分，黎智英戴上手銬，由警員押上七人車。警員帶走電腦等作為證物。上午10時45分黎智英乘坐的警方七人車進入壹傳媒大樓。

據知被捕人士共7人，包括多名壹傳媒高層如行政總裁張劍虹、營運總裁兼財務總裁周達權、壹傳媒行政總監黃偉強、壹傳媒動畫總經理吳達光；黎智英及其兩名兒子黎見恩和黎耀恩。Mark Simon則被警方通緝。警方表示今晨採取拘捕行動，至少7人被捕，全部為本地男子，年齡介乎39歲至72歲。他們涉嫌干犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全及串謀欺詐等罪。警方行動仍然進行中，不排除更多人被捕。

壹傳媒多名高層、黎智英兩子被捕

現年72歲的黎智英官司纏身，包括他在內的15名泛民人士，被指去年參與去年8至10月反修例運動期間，多次參與及組織未經批准的集結，並煽惑他人參與，涉及4宗案件。另外本年六四31周年，支聯會首次遭警方禁止在維園舉行集會，黎智英與另外共13人當晚前往悼念，事後收到傳票控告他們非法煽惑他人參與未經批准集結罪。

近200警員進入壹傳媒大樓搜查。（讀者提供）

近200警員進入壹傳媒大樓搜查

調任至國安處的組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華，上午10時率領近200名警員抵達將軍澳壹傳媒大樓搜查。據知《蘋果》行政部宣布鑒於將軍澳辦公室有突發狀況，通知同事暫時不要上班，在途中的同事即時折返。

約200名警員進入壹傳媒大樓後，有警員於新聞部位置搜查職員工作檯，不斷翻看工作檯的文件。《蘋果日報》總編輯羅偉光向警方要求出示「搜查令」，否則不應翻職員文件，惟警員着在場人士向在場高級警員了解。至上午10時半，《蘋果日報》總編輯羅偉光向國家安全處高級警司李桂華表示，壹傳媒代表律師不獲批進入大樓，要求李桂華在出示「搜查令」後才可進行執法，及強調壹傳媒稍後會進行司法覆核。上午10時45分黎智英乘坐的警方七人車進入壹傳媒大樓。至早上約10時55分，黎智英被押回壹傳媒大樓，他雙手被戴上手銬，進入其位於2樓的辦公室搜查。期間黎智英要求前往洗手間，有近50名警員於洗手間外戒備。

至上午11時，黎智英由洗手間被帶回其辦公室協助搜查，辦公室外有半百警員戒備，並拉起封鎖線。上午11時08分，壹傳媒代表律師到場，並進入警方封鎖線內。

李桂華上午11時20分在壹傳媒大樓外見記者，指已向在場負責人展示手令，由於擔心新聞材料牽涉其中，強調「編採、記者，新聞材料唔會搜查」。他稱現時搜查順利，希望盡早完成，「唔阻住傳媒運作。」警員11時33分再擴大封鎖線。張劍虹戴上手銬，上午11時50分被押往辦公室搜查。

警方在壹傳媒大樓外部署臨時指揮車，安裝天眼，又運來流動廁所。警方表示今早根據法庭手令進入及搜查將軍澳一座大廈，以偵查危害國家安全罪行。警方已經向大廈內的職員展示及解釋法庭手令內容，並要求大廈內的人合作，配合警方執行法庭手令。警方續解根據《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法第四十三條實施細則》附表一，為偵查危害國家安全罪行，警方可向裁判官申請手令，授權警方進入指明地方及進行搜查。

警員曾摷記者檯面 港台一度被拒於壹傳媒大樓外採訪

港台、獨媒和立場新聞記者欲到大樓正門外採訪，但遭警方拒絕，指由於現場並不寬敞，只能容納少量傳媒進內，有傳媒聯絡隊成員稱，會揀選本地規模較大，以往警方行動中沒對警方帶來阻礙和威脅的傳媒入內。

警方在壹傳媒大樓2樓劃大範圍封鎖，一度要求記者離開封鎖線內座位。《蘋果》總編輯羅偉光與李桂華交涉，最終記者可以繼續採訪工作，包括拍攝。

黎智英長子黎見恩及次子黎耀恩同被捕。今午12時許，有大批警員進入黎耀恩於中環德輔道中88號地舖開設的「四季常餐」餐廳內搜查，職員在一旁等待。至中午約12時40分，職員應警員要求落閘，稱警方正在進行調查。警員帶走餐廳內的一些證物，包括文件。

【黎智英被捕】上午10時45分黎智英乘坐的警方七人車進入壹傳媒大樓，在警員押解下先進入辦公室，其後黎要求上廁所，大批警員在門外拉起封鎖線。（蘋果直播截圖）

搜查辦公室3小時後，下午1時27分黎智英在警員押解下離開壹傳媒大樓。他透露會被帶到旺角警署。下午1時58分黎智英乘坐的七人車到達旺角警署。與此同時，張劍虹在警員押解下離開壹傳媒大樓。下午2時半，警方在大樓帶走25箱證物，包括行政部文件、電腦等。

國家安全處高級警司李桂華表示，警方目前已將25箱證物帶回警署作初步調查之用，又指剛才雖已評估「邊啲地方無咁大機會有新聞材料」，惟被捕人士辦公室位於二樓編採部，「無辦法、必須情況之下進行搜查」。他補充，警方已於半小時前完成工作，現時已解封現場，大樓員工可返回工作。李未有回應記者提問便離開。

下午3時17分，運載25箱證物的白色貨車，與大批警員抵達馬鞍山警署。

+ 8 + 7 + 6

壹傳媒工會發表聲明，對警方威嚇傳媒、嚴重侵犯新聞自由的行為予以最強烈的譴責。聲明指警方今晨拘捕壹傳媒創辦人黎智英、其兩名兒子，以及多位壹傳媒高層，約200警員在早上10時到將軍澳工業邨壹傳媒大樓搜查，大批警員進入壹傳媒大樓後，部份警員在警方仍未向《蘋果日報》總編輯羅偉光及律師出示搜查令前，已經擅自搜查《蘋果》記者桌上的文件和新聞材料，即使記者要求立即停止，但警員仍置若罔聞。

《蘋果日報》總編輯羅偉光其後表示，警方搜查令列明不包括任何編採新聞材料，壹工會強烈譴責警方擅自觸碰及查閱新聞材料，此舉破壞傳媒對資料來源保密原則，嚴重侵犯新聞自由。對於警方國安處警司李桂華聲稱警員是進行「初步審查」，以分辨需要避開的新聞材料，壹工會認為「講法極不合理」，指《蘋果》辦公室內的每個部門都有清楚標示，警員絕對知道搜查的範圍屬於編採部門，由此已有足夠理由相信範圍內文件屬新聞資料，繼續翻閱實屬濫權行為。

聲明續稱警方在搜查期間，亦一度要求在大樓內採訪的記者停止拍攝，並不斷擴大封鎖線至新聞編採部門，阻撓記者正常工作。壹工會譴責警方的做法，強調報館遭搜查涉及重大公眾利益，記者在場採訪是理當所然；阻撓新聞機構運作更是嚴重侵犯新聞自由。

壹工會形容執法人員搜報館「屬香港歷史上極為罕有和嚴重的事件」，認為事件帶來影響是災難性，警方動用大量警力搜報館，阻礙傳媒機構正常運作，真正目的是要滋擾及威嚇傳媒。

《蘋果日報》副社長陳沛敏在社交網站表示收到不少人問候、查詢，指自己「暫時沒事，正在報館」，所有同事會繼續編採工作，「新聞繼續發布、報紙明天照常出街。」

香港記者協會、香港攝影記者協會、獨立評論人協會、大專新聞教育工作者聯席、眾新聞工會、明報職工協會、壹傳媒工會，以及香港電台節目製作人員工會對此表示震驚，認為警方的行動侵犯記者私隱以及漠視搜查新聞材料的機制，並要求盡快交代搜查傳媒目的以及法律理據。

【黎智英被捕】有市民到黎智英大宅門前示威，更稱 「等左今日好耐。」（丘啟謙攝）

市民帶香檳和花砲到黎智英大宅門前慶祝他被捕。他們表示《國安法》為香港帶來穩定環境，更能把「賣港賊」黎智英繩之於法，有人更指等了今天20多年。

【黎智英被捕】黎智英涉勾結外國勢力、串謀欺詐及煽動罪被捕，律師到場。（蔡正邦攝）