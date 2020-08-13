童黨欺凌│屯門13歲仔遭多人圍毆　踩頭、挫頸近2分鐘　警拘8人

近月網上流傳多宗童黨欺凌的片段，引起社會關注。今（12日）於網上再流傳疑似發生於屯門的童黨圍毆事件，片中近10多名青年圍毆一名白衣少年，少年被眾人拳打腳踢全身近2分鐘，其間少年一度倒地抱頭，被施襲男子接連踩頭及後頸最少8次，少年其後又再被人箍頸圍毆。另外多段片段則拍得該名白衣少年，接連與多名青年一對一打鬥「比武」，少年被人多次摔地，又被打至面腫流血。 警方指於上月27日接獲一名13歲男童報案指於屯門兆康站附近被人襲擊，拘捕8名年齡介乎13至15歲男童，涉嫌襲擊致造成實際身體傷害。

片段中，一名身型瘦削的白衣少年雙手抱頭，被聚人包圍並瑟縮在某屋村公園的角落，期間至少5人輪流上前對其拳打腳踢。（網上片段）

有人將白衣少年強行拉起，並從後用手鎖住少年的雙臂，少年再被十多人拳打腳踢頭、腹、頸、背等全身上下多個部位，期間施襲與圍觀者不斷以粗言穢語辱罵白衣少年。（網上片段）

網上流傳多段片段，地點疑為屯門兆康苑公園，涉案身型瘦削的白衣少年被多人圍毆，少年倒地雙手抱頭，期間至少5名少年輪流上前對其拳打腳踢，用腳踩向其頭部及後頸最少8次，之後有人將白衣少年強行拉起，並從後用手鎖住少年的雙臂，少年再被十多人拳打腳踢頭、腹、頸、背部等全身上下多個部位，期間施襲者與圍觀者不斷以粗言穢語辱罵白衣少年，有人高呼「你跟邊X到㗎」、「X你老X」、「到我打啦X」。白衣少年捱打近一分鐘後嘗試逃走，惟其上衣被扯爛且再度被推倒在地，被十多人瘋狂腳踢。

網上亦流傳大量同一批童黨與白衣少年在某公園涼亭打架「比武」的片段。惟十多條片段當中，均是同一白衣少年與十多名男童輪翻「一打一」。（網上片段）

另外，網上亦流傳多段疑為同一批童黨與白衣少年在公園涼亭打架「比武」的片段，十多條片段當中，均是同一白衣少年與十多名男童輪翻「一打一」。片段中，拍攝者曾多次高喊「友誼第一，握吓手先」、「三二一action 」，其餘人則在旁抽煙及助威，有人則稱「打身唔好打頭」，白衣少年終被人打至嘴部流血、面腫且多次摔倒地上，狀甚痛苦。

警方：拘捕8人最細13歲

警察公共關係科發言人回覆指，於上月27日下午接獲一名13歲男童報案，指他同日凌晨在屯門兆康站附近被人襲擊。屯門警區刑事部人員接手調查案件，分別於上月27至28日以及昨日（12日）拘捕8名年齡介乎13至15歲男童，涉嫌襲擊致造成實際身體傷害。他們已獲准保釋候查，須於8月下旬向警方報到。