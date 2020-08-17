倫常慘案｜44歲子歷生意失敗、破產、離婚　社工：中年易收埋自己

西營盤今（17日）凌晨發生倫常慘案，44歲兒子斬殺78歲父親後墮斃，父親胸、腹共中三刀重創不治，79歲母親受驚不適送院，正由女兒陪伴。據悉，兒子七年前經營的兩間公司倒閉，五年前破產，三年前離婚，數年間屢遇挫折，他離婚後搬回與父母同住，今凌晨與父吵架後發生慘劇。 社工指出，男性面對中年危機，更易「收埋」自己，經濟、婚姻及家庭等面臨困境，無核心支柱，易累積壓力，建議宜盡早尋求輔導。

涉事單位門外留有血跡。（林振華攝）

兒子7年前公司倒閉 近年破產、離婚、父子不和

據了解，44歲姓覃死者暱稱阿鳴，生前從事電訊行業，由於離婚，三年前搬回涉事單位，與年老父母同住，父子不時吵架。今父親遭兒子用刀桶傷，胸口中兩刀、腹部一刀重創，腸臟溢出，大量出血，救護員到場連忙以擔架床將他送院，涉事單位門外及走廊留下血跡。由於母親「撞聾」及事發時正在房內熟睡，故不察異狀，直至警方到場才驚悉父子出事，受驚不適送院，並由趕來的女兒陪同。

根據資料，阿鳴2007年成立兩間公司，一間為媒體公司，一間系統工程公司，惟七年前兩間公司先後倒閉。五年前，阿鳴更被勒令破產，破產令原在去年6月解除，但遭破產受託人以他行為操守不令人感到滿意、沒有為受託人擬備一份其入息及財產的取得的周年報告等原因，反對其解除破產。

男性中年危機易「收埋」自己 兩代同住衝突難免

明愛向晴軒高級督導主任王翠珊表示，面對逆境及壓力，男性較少主動求助。根據機構資料，男子的求助數字雖然較以往上升，但仍遠低於女性，加上阿鳴正值中年，中年危機更容易「收埋」自己。阿鳴數年間困難一波接一波，來自經濟、婚姻等各方面，去年有機會解除破產重新開始，卻希望破滅，如無朋友、家人的支持，沒有核心支柱，壓力會不自覺地累積。

王翠珊稱，阿鳴與年長父母同住，兩代人易生磿擦，最常見因為經濟問題出現磨擦。子女會有照顧年老父母的壓力，不管是經濟、生活及心理，衝突在所難免，到達臨界點時，可能出現「一拍兩散」心態。

面到困難時，當事人會想見到希望。王翠珊提醒，當事人不要累積危機，一旦出現危機不要看輕，例如面對婚姻危機，宜盡早尋求輔道，紓緩內心壓力。至於家人則不要「互累」，家人互動會互相影響，如發現當事人情緒不穩定，不能控制自己，不要因對方「唔想同人講」，而置之不理，宜陪伴他渡過危機；此外，同住家人亦可能產生壓力，如因當事人拒輔導而感到無助，家人自己亦可尋求輔導，汲取建議，甚至暫時離開同住環境，如例使用機構的避靜住宿服務，日後逐步解決問題。

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