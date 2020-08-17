奪命觸電｜電業工程人員檢查肇事劏房　揭電力裝置多甩漏　

本月初旺角一劏房發生觸電悲劇，奪去36歲女住客Annie性命，新婚5個月便要與太太陰陽相隔，丈夫Kenny日前接受《香港01》專訪時，難掩對太太的思念，他直言至今對太太死因不明，並強調會尋求真相，及向業主追究到底，「我要知道個真相，點解我老婆會死得咁慘，犯錯嘅人係要負責任，賠錢係賠唔返條命俾我，賠唔返個老婆俾我。」 電器工會理事長駱癸生看到有關報道後，今日（17日）主動到涉事劏房檢查電力裝置，發現單位內沒有分配電箱， 單靠「雙極徵型斷路器」（DP MCB）做不到應有的過流保護，令冷氣機、熱水爐、照明、及插座沒有獨立的保護機制，即使超出負荷亦不懂跳掣。

死者丈夫Kenny得知涉事單位內的電力裝置一塌糊塗，Kenny表示感到憤怒及無奈，「好憤怒，我唔識電力就睇唔到啲咩，人哋專家檢查完話根本係離譜。」（資料圖片）

現場為旺角華園大廈2樓一個單位劏成4間房，涉事的為A劏房，駱癸生檢查了A劏房後，發現插座沒有漏電保護掣，惟1985年的電力條例已要求有漏電保護掣，「估唔到今時今日見到呢啲地方仲係冇，對人命安全係幾大隱憂。」

另外，整個單位最大的問題是沒有分配電箱，只有一個大電箱，「電力任何時候都唔應該咁，冇分配電箱等於完全無保護。」駱癸生解釋，現場一個單位劏成4個獨立單位，理應每個單位都有一個分配電箱，獨立保護每個劏房的照明、插座、冷氣機、熱水爐等器件，「但我依家就搵唔到有一個配電箱，發覺只有一個30安培就管晒所有嘢，呢個都係幾大問題。」現時每個劏房只由一個「雙極開關掣」負責全屋的電力，亦沒有過載保護裝置，變成當屋內出現負載電流時，沒有保護裝置切斷電源，容易出現因負荷令電線過熱，繼而發生火警。

駱癸生亦發現每間劏房單位沒有獨立的接地裝置，導致發生漏電亦無法截斷電源，「當你無意外發生，都係危險，但一有意外出現，應該保護嘅措施就冇咗。」至於當日為何會出現漏電，駱癸生估計是單位內有絕源保護器壞了，當出現漏電時，電流由金屬源頭地方流向整個單位，由於4個劏房單位用一條水喉，不排除電流經水喉流向4個單位，當時女死者準備沖涼，沒有穿鞋子，當她手握金屬花灑時，導致整個身體通電而觸電亡。

駱癸生批評整個單位的電力工程不理想、有甩漏，「根本唔係電工應該犯嘅錯。」駱癸生表示，不排除單位的電力裝置是於電工發牌前、由沒有電工牌的工人所做，但提醒業界人士及業主，現時在進行電力相關工程時要負責任，跟足電力條例的規則。