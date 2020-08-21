和你Lunch｜網民發起毋忘721活動　防暴駐守南邊圍、票控網媒記者

7.21元朗白衣人無差別襲擊事件發生至今逾一年，過去一年網民於每月21日均發起示威或靜坐活動，今（21日）有網民發起於元朗西鐵站「和你LUNCH」行動。下午1時許，元朗西鐵站近南邊圍的B出口，有數十名防暴警察戒備。近期經常出席「和你Lunch」活動的男學生David亦有到場，引來大批傳媒拍攝。其後防暴警員一度拉起橙帶，檢查記者身份，惹起在場記者不滿，網媒「熙熙直擊」記者被警方以違反《規例》（第599G章）為由票控。 男學生David其後想進入南邊圍，惟被防暴警察阻止，他其後前往元朗警署，稱要向指揮官查詢禁止他進入南邊圍的理由。他沿途舉起五一手勢，並高呼「五大訴求，缺一不可」的口號。

David抵達元朗警署後，向一名警署警長查詢防暴警員禁止他進入南邊圍的理由。（丘啟謙攝）

David抵達元朗警署後，向警署門口一名警署警長查詢防暴警員禁止他進入南邊圍的理由，以及去年721事件，警方為何39分鐘「唔見人」，警署警長一度回應：「已經過咗一年。」其後叫David轉向警察公共關係科查詢。數分鐘後，警署警長表示David可進入警署，由上級解答其問題。

十分鐘後，David步出元朗警署稱，他會正式投訴阻止他進入南邊圍的防暴警員，惟需要片段及人證，現場有一名記者表示願意作證。

元朗西鐵站B出口近南邊圍，大批防暴警察到場戒備。（丘啟謙攝）

▼7.21元朗黑夜事件重組▼

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7.21元朗白衣人持武器無差別襲擊群眾 「無警時分」長達39分鐘

去年7月21日晚上，大批身穿白衣的惡漢手持籐條及木棍等武器，在元朗西鐵站、YOHO MALL等多個地點無差別襲擊群眾，逾40人血濺元朗，包括立法會議員林卓廷、前無綫電視新聞主播柳俊江等，事件令人嘩然。當日僅得3名警員到元朗站了解情況，及後更轉身離開，未幾現場再次爆衝突。而長達39分鐘的「無警時分」，事後惹來市民不滿，警方被指控「警黑勾結」。

事件發生逾一年 警方僅拘43人

有傳媒重組7.21當日片段，在白衣人聚集的鳳攸北街，有數名手持疑似委任證、懷疑是便衣警員的男子來回十數次，而未有任何行動。警方承認當日元朗警區曾經派出便裝警員，到人羣集結的地方視察，並因應現場情況及風險評估，作出部署及行動。警方就721事件至今共拘捕43人，年齡介乎18至61歲，其中7人被落案檢控參與暴動與串謀有意圖傷人，將於區域法院審訊，當中包括向警方自首、綽號「飛天南」的57歲男子吳偉南。