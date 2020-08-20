7.21事件│警再拘6白衣人　涉參與暴動及串謀傷人　至今43人被捕

警方今（20日）就元朗721事件再拘捕6名男子，年齡介乎32至57歲，涉嫌參與暴動及串謀有意圖傷人，據悉，被捕男子均是白衣人。連同較早前拘捕的37人，警方至今就721事件共拘捕43人，其中7人被檢控，涉嫌參與暴動與串謀有意圖傷人，將於區域法院審訊。 新界北總區刑事部高級警司陳天柱交待案情指，警方調查721事件從來未有怠慢，一直積極進行調查及搜證，呼籲市民提供資料，並多次強調「就算匿佢到天腳底，警方都會搵到佢拉佢翻嚟」。

警方今（20日）就元朗721事件拘捕6名男子，年齡介乎32至57歲，涉嫌參與暴動及串謀有意圖傷人。（陳浩然攝）

新界北總區刑事部高級警司陳天柱交待案情指「就算匿佢到天腳底，警方都會搵到佢拉佢翻嚟」。（陳浩然攝）

警方今（20日）就元朗721事件再拘捕6名男子，年齡介乎32至57歲，涉嫌參與暴動及串謀有意圖傷人。6名被捕男子當中，3名無業、1名任職地產經紀、1名任職司機、1名任職汽車維修員，部分人有黑社會背景。就721事件，連同較早前拘捕的37人，警方至今共拘捕43人，其中7人被落案起訴，涉嫌參與暴動與串謀有意圖傷人，將於區域法院提堂。

新界北總區刑事部高級警司陳天柱交待案情指，警方調查721事件從來未有怠慢，一直積極進行調查及搜證，呼籲市民提供資料，並多次強調「就算匿佢到天腳底，警方都會搵到佢拉佢翻嚟」。被問到警方多次強調「時機成熟」所指究竟是何時，陳天柱則表示「時機成熟」是指警方搜集的證據達到檢控標準之時。

▼7.21元朗黑夜事件重組▼

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事發當晚，一批身穿白衣的惡漢手持武器，在元朗區包括西鐵站、YOHO MALL等多個地點無差別襲擊民眾，至少45人受傷，包括立法會議員林卓廷、前無綫電視新聞主播柳俊江等。警方其後一年間拘捕37名白衣人，年齡介乎18至61歲，當中7人被控以參與暴動及串謀有意圖而傷人等。