7.21事件｜林卓廷釋出新片段：白衣人襲擊記者、陳志祥疑在場

上月有撐警人士在社交網站瘋傳片段，指控去年7月21日「721元朗站事件」當日民主黨立法會議員林卓廷挑釁白衣人，後被發現有關片段由林卓廷直播影片剪輯。林卓廷今日（5日）於facebook上載另一條由市民提供的當日片段，從片段中可見有白衣人以雨傘襲擊身穿螢光衣的記者，另有一名穿着粉紅色裇衫、貌似小牛農場經營者陳志祥的男子，以藤條擊打欄杆恐嚇在場市民。

7.21事件過去一年，網上流出不少當日片段，近日釋出的新片段中就拍到有身穿「廈溪」字樣白色上衣的男子，手持長棒甚或短刀，威嚇站內市民，而警方至今拘捕的37人中有7人被檢控。

當日在場的林卓廷今日於facebook上載由市民提供的新片段。從片中可見，元朗站當日由近百名白衣人在閘機外的位置，林卓廷則於站內隔着圍欄與他們對罵。當在場的市民高呼「黑社會，唔好走」時，一名身穿粉紅色襯衫、衣著與陳志祥相似的男子隨節拍擺動。其後急救員到場，有穿上螢光衣的記者上前指示傷者位置，旋即被一名藍衣男子以雨傘襲擊。示威者以傘陣抵擋，更多白衣人湧前揮舞藤條，並向示威者投擲雜物。片段尾聲有白衣人與示威者在閘機附近發生肢體碰撞。

林卓廷於帖文中表示，早前被指認現居英國的白衣人兄弟及陳志祥的身影，均在片中出現。

▼7.21元朗站白衣人襲擊▼