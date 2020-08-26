陳彥霖死因｜7女子涉滋擾家屬被通緝　警﹕辱罵碰撞屬滋擾行為

15歲女學生陳彥霖死因研訊昨日（25日）展開，其母與家人離開西九龍裁判法院時，遭人包圍辱罵，警方主動介入調查，今日兩名涉案人士再現身法院外遭警員認出，警方即時拘捕一名17歲姓李學生及一名65歲姓賴退休婦，涉嫌「在公眾地方作出擾亂秩序的行為」。據悉，該名被捕學生為人稱「Lunch哥」的青年。警方亦正通緝最少7名涉案女子。 警方交代案情時表示，被捕人士的行為是人身攻擊及辱罵，甚至肢體碰撞，與抗議有所不同。警方並重申，騷擾證人是嚴重罪行，令證人驚恐並嚴重影響法治，本案涉及死因研訊，被滋擾人士為死者家屬，「呢啲行為係極度卑劣及涼薄」。

深水埗警區總督察（刑事）張樂良表示，警方主動介入調查案件，兩人涉案被捕，並通緝七人。（王譯揚攝）

兩涉案人今再現身法院外被警認出

深水埗警區總督察（刑事）張樂良表示，事發昨日下午約5時，一名剛出席死因研訊證人，完成作供並離開西九龍裁判法院時，遭約10人包圍、辱罵及粗口咒罵，並向證人及其身邊人士做粗口不文手勢，並阻他們乘坐私家車離開。

張樂良說，及至今日下午約2時，西九龍裁判法院外，兩名涉案人士被在場監視警員認出，警員即時作出拘捕。17歲姓李男學生及65歲姓賴退休婦，涉嫌「在公眾地方作出擾亂秩序的行為」，他們曾對證人作辱罵、做粗口手勢及阻私家車離開，行為滋擾證人及令對方驚慌，當中一名被捕人士明顯向證人做粗口不文手勢。

陳彥霖家人昨離開西九龍裁判法院時，私家車被阻離開。（資料圖片）

警主動介入調查 通緝七女子

被問及是否證人報案，張樂良說，當有案件發生，警方主動介入。警方重申騷擾證人是嚴重罪行，令證人驚恐並嚴重影響法治，本案涉及死因研訊，被滋擾人士為死者家屬，「呢啲行為係極度卑劣及涼薄」，警方一定會嚴正執法拘捕涉案人，警方現時通緝最少七名涉案人士，她們為年約40至60歲女子，案件交由西九龍警區重案組第一隊調查。

兩人涉香港法例第245章《公安條例》 第17B條公眾地方內擾亂秩序行為被捕，張樂良解釋，倘是抗議會針對事件，但昨日的片段中是人身攻擊及辱罵，甚至肢體碰撞，「分別都幾明顯」，涉案人是「一系列嘅包圍，甚至乎有打佢哋、有絆跌佢哋、甚至乎用粗口辱罵佢哋、甚至乎用粗口手勢對住佢吔，呢個對我嚟講算係滋擾行為，唔係訴求、抗議」。張樂良又指案發地點法庭外，在公眾地方作出滋擾行為，警方根據案情作適合的執法，最後控案起訴的罪名會在適合的時候咨詢法律意見。