陳彥霖死因｜陳母等人離庭遭滋擾及尾隨　官准家人以特別通道離庭

15歲女學生陳彥霖去年9月被發現浮屍油塘對出海面，死因研訊今日繼續。死因研訊主任甫開庭便向死因裁判官申請，彥霖母親何婉誼希望可使用法庭特別通道出入，因昨日陳母及其家人一步出法庭，即遭一班不知名公眾包圍辱罵，更有車尾隨其私家車，最終一家人須駛到長沙灣警署，並由警察護送回家，裁判官批准申請。

眾人以粗言穢語指罵陳母一家

陳彥霖的母親及外公昨日作供完畢離開法院時，十多名市民隨即包圍及以粗口指罵，期間眾人有身體碰撞，場面一度混亂。而市民沿途不斷喝罵陳母何姵誼為「戲子」、「仆街死全家」，並質疑「收咗錢扮老母」。近日經常出席「和你Lunch」的學生David亦向陳母舉中指，罵道：「X你老母」。十多人更一度阻止私家車駛離，場面失控，陳母一家寸步難行。登上私家車後，仍有人阻截車頭。

家人想繼續聽審

死因研訊主任曾藹琪大律師今表示，陳母一家駛至長沙灣警署求助後，尾隨其車的人士對他們說：「我地唔會再跟你地架啦。」其後一家人在警方護送離開。曾大律師稱，陳母希望可以到庭聽取其他證人證供，但由於昨日的經歷，她感到不安全，於是作出使用法庭特別通道的申請。死因裁判官為保障陳母一家權利，批准申請。