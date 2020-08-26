黑幫趁疫情擴張地下賭檔　每月獲利1500萬元　O記拘155人

新冠肺炎疫情肆虐，本港娛樂場所久久未能重開，打開門口做生意的麻雀館不能經營，但有黑幫覷準賭仔手癮起，乘機大肆擴張地下賭檔賺個夠本，每月盈利高達1500萬元。警方今日（26日）凌晨採取行動，高調搜查荃灣區內多個地點，破獲多個地下賭檔，拘捕155人，包括主持及賭客等。警方相信已搗破一個活躍於荃灣的地下賭檔。據了解，黑幫荃灣和勝和在區內，趁機擴展了地下竹館、實體百家樂等賭場「業務」，令荃灣變成「地下賭城」一樣。

荃灣勝和巴裔頭目「老虎仔」被捕。(陳永武攝)

有組織罪案及三和會調查科鍾麗詒警司交代案情表示，今日凌晨採取情報主導行動，打擊非法賭博，動員超過200人，於凌晨1時許突擊搜查18個由三合會操控賭檔。警方共拘捕80男75女，年齡介乎20至83歲，當中3人持雙程證，12人為非華裔人士，包括巴基斯坦及泰國人。被捕人士涉管理、協助管理非法賭博場所、在非法場所內賭博、提供金錢作非法賭博用途、洗黑錢、管有危險藥物等罪名被捕。所有人同涉違反「限制令」被檢控。大部分人仍被扣留調查，警方不排除有更多人被捕。行動中，警方檢獲大批賭博工具、電腦、放數記錄、少量毒品，及涉款超過86萬元籌碼及現金。

部份探員於凌晨約3時，在鹹田街與沙咀道交界一大廈的停車場內，搜查一輛七人車，暫未發現違禁品。據知，該車為其中一名黑幫成員「老虎仔」的座駕。此外，部份探員則到新村街及眾安街等多個地方繼續搜查目標單位。

荃灣勝和頭目「瘋譚」被捕。(陳永武攝)

警方起獲部份賭具。(陳永武攝)

賭檔放債年息達500% 每月盈利達1500萬元

鍾麗詒指，賭檔趁疫情期間急速擴張，開設地下麻雀館、提供實體老虎機、百家樂等，賭檔亦仿效賭場模式招攬賭客，包括提供24小時服務、提供VIP房，務求吸引區內及區外賭客。賭檔聘用非華裔人士經營地下賭檔，職員行事謹慎，有人負責把風。黑幫亦於街邊經營大規模賭檔，於街上拉客及收取佣金。為吸引賭客，賭檔會提供全日免費膳食；當賭客介紹新客人，會即時現金回贈300元作賭金。鍾麗詒指，地下賭檔規模較大，平均每小時收取佣金達1萬元，保守估計每月盈利達1500萬元。

此外，除了地下賭檔之外，黑幫亦兼營放數生意，據知利息達數百個百份比，可謂「吸血貴利王」。根據《放債人條例》過高利率第24條釐定任何貸款的最高實際利率為年息60% 。鍾麗詒指，賭檔放債年息高達500%，超出法例規定約9倍。當賭客未能償還賭債，便以高利貸形式放數，當賭客未能償還，便以非法形式收數。

有組織罪案及三和會調查科鍾麗詒警司交代案情。（陳康智攝）

警方強調，任何人提供金錢作非法賭博，一經定罪可罰款50萬元及監禁7年；違反《放債人條例》可被罰款500萬元及監禁10年，呼籲市民切勿以身試法。

黑幫兩頭目被捕

消息稱，其中兩名被捕人士，綽號「老虎仔（Tiger）」及「瘋譚」，據知是荃灣和勝和猛人何澤的得意門生，何澤更將區內的賭檔生意，全數分予該兩名門生「打骰」，他們可算是勝和在荃灣區的頭目。

翻查資料，何澤又名「傻澤」，今次並未被拘捕。去年8月反修例風波期間，荃灣二陂坊、眾安街等多間雞煲店及麻雀館被人毀壞，有指是何澤的勢力範圍；亦有傳在佔領運動期間，有人曾「吹雞」派人在旺角生事。

而巴基斯坦裔的「老虎仔」，本身有多宗案底記錄，其中在2016年，先後捲入跨國人蛇集團、賣淫集團及販毒等多宗案件而被捕。