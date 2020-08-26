7.21事件｜警以涉721暴動拘捕林卓廷　遇襲廚師斥荒謬：欲加之罪

民主黨立法會議員林卓廷及許智峯今（26日）晨在寓所被警方拘捕，其中林卓廷涉嫌參與去年「7.21事件」暴動被捕。根據事發當晚林卓廷於Facebook的直播影片，他抵達元朗站時，站內已有市民遇襲受傷的情況，林卓廷亦於事件中受傷。今晨有警察上門拘捕林卓廷時，林當場斥香港警察已淪為政治工具，竟將「7.21事件」受害人誣衊為被告。 對於警方以涉嫌參與去年721暴動罪將林卓廷拘捕，721當晚約9時50分放工途經雞地遭白衣人用藤條打至「背脊開花」的廚師蘇先生，直斥警方的拘捕行動不知所謂，將原告變被告，「真係好震驚，欲加之罪，何患無辭。」蘇先生認為，警方的做法是想將721無差別襲擊事件扭曲成白衣人與黑衣人的打鬥事件，「（警方）當兩邊人打交處理，有份係裡邊嘅人都要拉？」

蘇先生背部有被藤條打到皮開肉綻。（香港01記者攝）

當日放工途中突遇襲，莫名其妙被打至入院，作為受害者的蘇先生稱，警方至今未有要求他認人，蘇認為網上片段中最大嫌疑的白衣人仍未全部捉拿歸案，反而拘捕林卓廷，「好誇張，林議員當晚成個過程都有直播，大家都知元朗發生咩事，突然拉佢，係咪聽日連我都拉埋？」問及會否擔心自己會被捕，蘇先生指並不擔心，「我只係放工經過，咁都拉就真係好荒謬。」

廚師放工無辜被20多人追打 背部、手部傷口見肉

去年7月21日，任職廚師的蘇先生於晚上9時50分下班，行至YOHO MALL一期地下餐廳Simplylife出口時，見到有大量白衣人，隨口說了句「咁多白衫人」，隨即便有數人上前兇他，並動手打他。其後越來越多的人圍毆他，最多時有近20人持棍狀物體不斷襲擊。當時指白衣人邊打邊話，「搞亂香港，著黑色衫呀嗱」。蘇先生表示，白衣人見人就打，「佢哋無差別咁打」。遭圍毆的蘇先生負傷逃至安寧路一間7-11便利店等候救護員，事件中他遺失電話及眼鏡。