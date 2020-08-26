7.21事件｜重組當晚時序　林卓廷到場前已報警　曾籲白衣人勿動手

721元朗站白衣人無差別襲擊市民事件發生逾一年，警方今早再就事件拘捕13人，當中林卓廷更涉嫌暴動罪被捕。綜合當日直播、新聞片段及網上資料，林卓廷到達元朗西鐵站前，元朗區早已有大批白衣人聚集及無差別襲擊巿民。 而林卓廷抵達西鐵站前，早已通知元朗警方，並表明會到場監察。另外他在場多次勸籲白衣人「唔好郁手！」同時著閘內市民「企後啲」﹑「唔好埋去」，後來白衣人湧入車站，他與市民走避至車廂內，更被白衣人打至嘴角流血，稍後時間林離開現場到屯門醫院治理。

去年7月21日元朗白衣人在西鐵站附近無差別襲擊市民，令全城轟動。當日立法會議員林卓廷曾到元朗調停及監察，惟事隔一年多，他今晨被警方以涉嫌721暴動拘捕。

當晚其中一名傷者、前無綫電視新聞主播柳俊江今早在Facebook上表示，根據他的調查，當晚8時林卓廷與兩名助理於灣仔茶餐廳吃飯，三人留意到元朗白衣人聚集後決定到美孚站戒備。及至10時22分，林卓廷致電元朗警民關係組鄧警長，要求警員到場執法，並表明會到元朗站進行監察。柳俊江表示，林到場履行監察責任並已報警，質疑如何「破壞社會安寧」干犯暴動罪。

前無綫電視新聞主播柳俊江今早在Facebook上表示，根據他的調查，當晚8時林卓廷與兩名助理於灣仔茶餐廳吃飯，三人留意到元朗白衣人聚集後決定到美孚站戒備。（柳俊江facebook專頁截圖）

林卓廷在元朗西鐵站被白衣人圍毆，嘴角流血及身體多處受傷。（民主黨fb專頁圖片）

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林卓廷到場前已聯絡警官 籲警盡快到場

翻查資料，當晚10時40分，大批白衣人闖入西鐵站內追打市民，4分鐘後林卓廷與助理抵達元朗西鐵站，先查看一名受傷女子的傷勢，隨後視察現場情況並進行 facebook直播。當時有市民向他表示有白衣人持刀棍等襲擊市民，他呼籲市民：「大家唔好自己出站先，因為出面仲有好多黑社會係到！我聯絡左元朗警區警官！」指已要求警官盡快到場打撃站內施襲人士，同時提醒市民勿觸碰現場遺下的刀棍證物。

白衣人與閘內市民對峙 林卓廷曾勸白衣人「唔好郁手！」

數分鐘後，一批持武器的白衣人出現在閘外，閘內巿民情緒激動，兩方指罵。林卓廷隨即上前查看，並居中調停，多次向白衣人高呼「唔好郁手！」同時著閘內市民「企後啲」﹑「唔好埋去」，並將市民拉返較後安全位置，與白衣人保持距離。惟白衣人不斷向林卓廷及在場市民爆粗，更投擲載滿水的水樽及雜物。數分鐘後白衣人開始襲擊市民，閘內市民隨即閘外白衣人隔空對罵。

林卓廷被白衣人襲擊 自行到屯門醫院治理

至約11時許，有市民開滅火筒嘗試驅趕白衣人，其後該批白衣人衝入閘內，林卓廷與市民跑上樓梯走避至車廂內，又呼籲「女士企後面」。林一度走出車廂查看情況﹑嘗試驅趕白衣人，惟白衣人及後闖進車廂內施襲，林再度勸喻「唔好郁手！」其後白衣人再次無差別襲擊，林被打傷嘴角及手部，需要在場市民協助處理，隨後離開元朗，前往屯門醫院處理傷勢。

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翻查資料，當日下午已有白衣人聚集於區內，網上多條片段顯示，一批白衣人於當晚已聚集於元朗街頭，手舉標語等高呼口號。區議員麥業成晚上7時返回辦公室途經鳳攸北街時，曾目睹白衣人聚集，而他接受訪問時曾表示，當日早上曾收到消息指，有三合會成員將於晚上動員襲擊，當時亦早已通報警方。

▼7.21元朗黑夜事件重組▼

根據《公安條例》第19條「暴動」罪，任何參與被定為非法集結的人破壞社會安寧，該集結即屬暴動，而集結的人即屬集結暴動，一經定罪最高可判入獄10年。