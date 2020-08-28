日本男子擬詐騙長者被捕　破案關鍵竟是「襪子太短」？

偵探小說或戲劇裏常見警察或偵探藉由微小的疑點為契機，最終抓到犯人的情節，在現實中也真實上演。日本警察懷疑嫌犯穿着西裝卻襪子過短，最終識破其為電訊詐騙犯而順利逮捕。

《神戶新聞》報道，警方26日逮捕一名冒充上班族進行詐騙的21歲男性，這名嫌犯和數名共犯偽裝成金融機關職員和百貨公司店員，致電給一名60歲的女性講師，謊稱她家族的信用卡被盜用，必須進行解約手續，再到受害者府上去取得卡片進行詐騙。

受害者所在社區接到數通這種詐騙電話，警方已在附近戒備，嫌犯上門時身穿白襯衫黑褲的上班族制式穿着，襪子卻異常地短，幾乎可看到腳踝，引起警方懷疑，上前盤查訊問因而逮捕電訊詐騙犯。

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日本網友表示：「襪子穿太短也犯罪了嗎？」、「最近天氣熱，我也穿這麼短，看來要被訊問了」、「警察是不是不懂這叫流行？」、「這根本柯南等級的辦案，什麼都能懷疑」、「讓我想起拿千元大鈔買包煙也被懷疑的例子」。

這種詐騙手法名為「アポ電」（約定見面的電話詐欺），是從2016年在日本流行的詐騙方式，嫌犯假扮警察、或是國家調查員、自治體職員等名義進行詐騙，然後直接約訪，前往對方家中進行詐騙，甚至是直驅而入強盜搶劫。

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