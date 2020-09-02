警油尖放蛇搗賣淫場所及無牌按摩院　拘6女負責人

油尖警區特別職務隊聯同油麻地分區雜項調查隊及尖沙咀分區雜項調查隊根據線報及深入調查，今（2日）中午約12時派出喬裝警員，於油麻地及尖沙咀區放蛇，搗破一間賣淫場所及5間無牌按摩院。

行動中，警方合共拘捕6名女子，年齡介乎32至58歲。一名32歲女子涉嫌「管理賣淫場所」；2名分別51歲及54歲女子涉嫌「管理無牌按摩場」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）；3名年齡介乎40至58歲女子則涉嫌「協助管理無牌按摩場」被捕。6名被捕女子現正被扣留調查。警員在單位內檢獲一批按摩床、按摩油、即棄內褲及毛巾等證物。據了解，為防目標店舖通風報信，警員當日兵分多路同一時間行動，終成功搗破上述6間賣淫場所及無牌按摩院。