尖沙咀槍擊｜黑幫猛人中槍　西九重案組「洗街」查閉路電視

荃灣和勝和金牌打手「黐線勇」今（8日）凌晨遇伏中槍，警方將案件列作「企圖謀殺」，西九龍重案組下午時份到油麻地吳松街查找閉路電視。凌晨零時許「黐線勇」的45歲男子，在油麻地吳松街食肆外取平治房車離開，疑遭駕駛電單車的殺手尾隨至柯士甸道近龍堡國際賓館對開時，殺手隔車窗向嚴男胸口開一槍，然後沿廣東道逃去。 《香港01》記者到龍堡國際賓館視察，見門外有閉路電視，但職員均三緘其口；附近地產舖閉路電視多只拍攝門口，未必拍到馬路槍擊一刻。

荃灣和勝和金牌打手「黐線勇」今（8日）凌晨遇伏中槍，警方將案件列作「企圖謀殺」，西九龍重案組下午時份到油麻地吳松街查找閉路電視。（鄧栢良攝）

中槍45歲姓嚴男子綽號「黐線勇」，有盤踞荃灣黑幫和勝和背景。凌晨零時許他在油麻地吳松街食肆外取平治房車離開，疑遭駕駛電單車的殺手尾隨。平治房車駛至柯士甸道近龍堡國際賓館對開停燈位時，突遭一名戴頭盔男子從車頭乘客位旁，隔車窗開槍射擊，子彈射穿左側玻璃後再打中「黐線勇」胸口，兇徒開槍後，立即駕駛電單車逃走。「黐線勇」負傷駕車，亡命駕駛1.6公里，期間撞開3輛的士，衝上伊利沙伯醫院自行求醫，傷勢嚴重。

下午時份西九龍重案組到油麻地吳松街查找閉路電視，逐戶查問。據悉，警方多個總區反黑組正留意事態發展，慎防黑幫攪事，估計今次槍擊事件後，江湖會掀起一場腥風血雨。

《香港01》記者到龍堡國際賓館視察，見門外有閉路電視，但職員均三緘其口；附近地產舖閉路電視多只拍攝門口，未必拍到馬路槍擊一刻。至於鄰近大廈創德樓，早更保安表示夜更沒有交代槍擊事件。

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荃灣勝和猛人胸口中槍，自行駕車求醫逃生，狂飆1.6公里到伊利沙伯醫院。（01製圖）