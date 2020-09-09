尖沙咀槍擊｜疑勝和內訌肇禍　警高調掃夜場　破門拘23人

荃灣和勝和猛人、金牌打手「黐線勇」，於昨日（8日）凌晨駕駛平治房車，於尖沙咀柯士甸道停燈時遭電單車殺手槍擊，黐線勇腋下中槍，疑因手槍卡彈，槍手未能發射第二發「補槍」，黐線勇大難不死，立即開車衝燈逃亡，再負傷自行前往醫院求救，經手術後現時情況嚴重。

槍擊事件震驚警方，初步懷疑事件與勝和內訌有關。警方昨晚起高調到勝和位於荃灣及尖沙咀的目標地點「掃場」，以求震懾黑幫氣焰。10多輛警察「豬籠車」，深夜11時起陸續由亞皆老街西九龍總部出發，前往尖沙咀漆咸道目標大廈外守候，至今日（9日）凌晨時份，有警員帶備盾牌、撞門鎚，以及穿上「鐵甲威龍」防護衣上樓調查。

據了解，警方在該大廈其中一間無牌樓上酒吧，拘捕8男5女。其中2名女子據知是主持人警方亦派出警犬到場搜索，並未發現毒品。此外，上述被捕人亦涉嫌違反限聚令。此外，另一隊警員則在旺角豉油街，帶備破門工具進入一個目標單位，拘捕7男3女，當時有人正在進行「釣魚機」非法賭博活動。

另一邊廂，新界南總區反黑組探員，亦帶同破門工具，掩至荃灣眾安街、二陂坊及三陂坊一帶唐樓進行搜查。據悉，該一帶為荃灣勝和的盤踞地，被塑造成「地下賭城」，為該幫派的其中一個主要財路。凌晨零時許，多名警員登上眾安街一大廈的閣樓搜查，在門外拍門良久仍不獲回應後，決定破門入內，當時內裏空無一人。其後業主趕抵了解，並指該閣樓無人居住，警方無發現後離去。