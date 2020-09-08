【尖沙咀槍擊】「黐線勇」負傷駕車求醫　杜琪峯神作有類似情節

尖沙咀今日（8日）凌晨零時許發生黑幫仇殺槍擊案。據了解，45歲嚴姓男子在油麻地取平治房車離開後，疑遭駕駛電單車的殺手尾隨，最後殺手隔住車窗向嚴男胸口開一槍，然後沿廣東道逃去，而負傷嚴男則負傷駕車自行求醫。正所謂「戲如人生，人生如戲」，由香港著名導演杜琪峯執導的《奪命金》及《PTU》亦出現類似的情節。

負傷的姜皓文在《奪命金》仍然需要駕車前往目的地。（《奪命金》劇照）

由杜琪峯執導，劉青雲、任賢齊及何韻詩主演的《奪命金》，電影以四位背景各異的人物，當中包括黑社會人士三腳豹（劉青雲飾）、西九龍重案組高級督察張正方（任賢齊飾）及其妻子兼銀行投資顧問Teresa（何韻詩飾）等，併湊成完整故事。其中電影近結尾部份，由姜皓文飾演的凸眼龍，他與三腳豹為好兄弟，齊齊參與黑市期指投資。可惜兩人因股災而損失慘重。當時兩人被押去與宋生（尹子維飾）見面，宋生因知道凸眼龍更改交易記錄而用裝飾刺針刺穿他的胸膛。

由姜皓文飾演的凸眼龍因更改交易記錄而被宋生用裝飾刺針刺穿他的胸膛。（《奪命金》劇照）

凸眼龍遭宋生刺穿胸膛後，後者叫兩人趕去醫院，或者仍有搶救機會，而且叫三腳豹把原本用來還錢的500萬再賭一次。於是三腳豹拿回500萬，並帶同凸眼龍趕往醫院。之後鏡頭一轉，卻見到被刺傷的凸眼龍正在駕駛，而且仍只擔心股票市場。最終三腳豹與凸眼龍遇上警方查案及封路而未能前往目的地。最後凸眼龍交了一張紙給三腳豹，並敦促前者沽期指。可是，最終前者仍然因失救而死。

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除了《奪命金》外，另一部由杜琪峯執導，任達華、邵美琪及林雪主演的《PTU》也出現類似的情節。當時飾演反黑組警長肥沙的林雪獨自到火鍋店，卻遇上黑社會的馬尾（趙志誠飾）及其四位手下。由於馬尾不滿意肥沙一直望住他，於是叫其手下去伏擊肥沙。可是獨自留在火鍋店的馬尾此時遭其他人偷襲，他被一個坐在他後面的年輕人從後一刀貫穿心臟。負傷的馬尾想搭的士前往醫院，可惜的士司機驚慌失措，並拋下的士逃走。

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最終，負傷的馬尾走到的士司機的位置，試圖駕車去醫院。最後遇上馬尾的四位手下，失控撞上另外兩部車。最終馬尾也因失救而死。沒想到，杜Sir這兩間情節會在現實中出現。據了解，在現實中被槍傷的45歲嚴姓男子為有荃灣和勝和背景的江湖猛人「黐線勇」，有指他目前在伊利沙伯醫院留醫。