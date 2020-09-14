洗黑錢案│海關拘一家五口及找換店東主　歷年最大涉款逾30億元

香港海關日前採取代號「獵影」行動偵破一宗懷疑清洗黑錢案件，涉款超過30億元，金額為海關處理同類型案件中歷來最高。行動中拘捕6名年齡介乎25至62歲男女，其中5名被捕人來自一個家庭，另一名為本地找換店持牌人。他們涉嫌自2018年起利用個人銀行帳戶處理合共超過30億港元來歷不明的款項。海關已凍結該家庭3000萬元資產，包括1500萬元銀行現金結餘，以及兩個價值700萬元及800萬元物業。而涉事的找換店牌照於上周五(11日)被吊銷。

海關破歷年最大宗洗黑錢案，涉款逾30億元拘6人。其中5名被捕人屬於一個家庭，另一人為找換店持牌人。（陳蕾蕾攝）

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍交代案情，指今年初接獲情報指疑有洗黑錢活動，上周四（10日）採取代號「獵影」行動，在港島九龍4個住宅和一家找換店，拘捕6名年齡介乎25至62歲男女，其中5名被捕人來自一個家庭，另一名為本地找換店持牌人。一家五口自2018年起開設超過100個銀行帳戶，處理逾30億元來歷不明款項，其中1.7億元來自本地一家找換店。海關即時安排凍結該家庭3000萬元資產，包括1500萬元銀行現金結餘，以及兩個分別在2018年及2020年初購買、價值700萬元及800萬元物業。

一家五口包括報稱無業的父母，三兄妹分別報稱技術員、找換店經理及客戶服務員，收入介乎15,000元至30,000元不等，卻有3000萬元家庭資產，引起海關懷疑。有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏表示，被捕的一家五口過去兩年進行超過6,000宗大額交易，資金來自不同第三者或不同公司，大部分為空殼公司，最大一筆款項達2,200萬元。他們在銀行間互相過戶，然後提走款項予不同第三者、不同律師樓，是「典型洗黑錢方式，屬慣常手法。」情報顯示大哥戶口有不尋常大額交易，牽出成個家庭都疑參與洗黑錢，二哥在涉事找換店中任職經理，海關正調查幕後主腦。

海關行動中檢獲多部電腦、大量保安編號、借據，以及第三者預先簽名支票，會循已簽名支票查出戶口擁有人，不排除更多人被捕。

一家五口開超過100個銀行帳戶 處理逾30億元來歷不明款項

涉案找換店2016年年底獲發牌，2018年起疑串謀該一家五口洗黑錢。貿易管制處金錢服務監理科總貿易管制主任郭翠華指，人員2017年曾到找換店作合規視察，當時無問題，交易款不大。今年年頭發現違規行為，僅向海關申報3000萬元交易額，但光與一家五口交易就有1.7億元，涉案找換店疑利用他人戶口處理交易，涉及洗黑錢行為。

郭表示，上周五（11日）暫時吊銷涉案找換店牌照，並要求以適當方式處理交易，海關有理由相信該店無做備存紀錄。根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(《打擊洗錢條例》)，進行總值涉及相等於12萬港元或以上的非經常交易；或進行總值涉及相等於8,000元或以上電匯非經常交易之前，都需要採取「客户盡職審查」，紀錄收匯款人的身份證並了解匯款用途，備存紀錄客身份證正本、副本至少5年，以減洗黑錢風險，否則一經定罪，最高可被判監禁7年及罰款100萬元。