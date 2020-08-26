林卓廷涉7.21暴動被捕　柳俊江：議員到場監察如何破壞社會安寧？

警方今日（26日）早上就去年「7.6光復屯門公園」及「721事件」至少拘捕16名人士，當中包括民主黨立法會議員林卓廷及許智峯。民主黨及林卓廷的facebook專頁證實，二人「涉及去年屯門警署案件」及「涉嫌參與去年721暴動、7月6日屯門警署外串謀他人毀壞財物及妨礙司法公正罪。 在7.21當日駕車到元朗義載市民離開的前記者柳俊江，早前出版書籍《元朗黑夜》，紀錄7.21當日在元朗發生的事件，他今日（26日）在Facebook再次詳述事件經過，反問，作為立法會議員到場履行監察責任的林卓廷，如何「破壞社會安寧」？又質疑若林卓廷要「破壞社會安寧」，為什麼到場前後都主動報警？

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柳俊江在7.21當晚，在元朗被白衣人用鐵通襲擊，頭破血流，背部亦有多處傷痕。他在Facebook表示，根據自己出版的書籍《元朗黑夜》，7.21當日晚上7時許，有目擊者在灣仔軒尼詩道油站附近，看見林卓廷和同事莊榮輝及冼卓嵐正收拾街站，並叫人早點回家休息。

八時過後，林卓廷和助理在灣仔的茶餐廳晚飯，留意元朗雞地白衣人聚集，超過五百黑社會集結，在元朗逢吉鄉長大的林卓廷對元朗事件十分關注，晚飯後決定到元朗和上環的中間點：美孚站戒備。

柳俊江指，其後三人在月台上透過手機觀望元朗情況，直至廚師蘇先生被打的相片傳出。至10:22pm，林卓廷致電元朗警民關係組鄧警長，要求警方盡速到場執法，並表明會立即啟程前往元朗站監察。

林卓廷曾要求在場市民不要觸碰現場證據 並表示已經報警

10:44pm 林卓廷和兩位同事到達元朗站，現場已經有一名女傷者被白衣暴徒打至頭破血流，現場片段顯示，一名女子拿起涉案的斷木棍，林卓廷要求在場市民不要觸碰現場證據，並表示已經報警，要等警方前來搜證。同時表示外面有黑社會集結，呼籲在場市民不要出閘，中間又有列車到站，當時閘內已有過百名男女老少市民不知所措。

柳俊江指，當時眾人你一言我一語之間，收費閘外白衣人再度聚集，並向閘內市民發動攻擊，當時閘內都是從各區歸家的市民。雙方對峙之間，林卓廷站在前排，向白衣人大聲表明已經報警：「警察好快嚟，夠膽唔好走。」

白衣人衝入閘內後 林卓廷和市民被追打至月台車廂內暴打

直至11:02pm，白衣人衝入閘內，林卓廷和市民被追打至月台車廂內暴打，幾輪襲擊後，林和大批市民被打傷，列車駛至兆康站，林被送往屯門醫院。

柳俊江最後提出四條問題：

1. 固然，暴動罪指控能泛指參與「破壞社會安寧」的非法集結。作為立法會議員到場履行監察責任的林卓廷，如何「破壞社會安寧」？

2. 林卓廷如要「破壞社會安寧」，為什麼到場前後都主動報警？

3. 如指控林卓廷參與暴動，是否代表所有在場市民都參與暴動，而非發動恐怖襲擊的白衣人一方？

4. 拘捕行動，是真正以足夠檢控證據為基礎，還是支持警隊輿情的政治操作？