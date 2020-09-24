【瀝源邨三級火】男死者患抑鬱及躁狂症　事前曾激動向祖母擲物

沙田瀝源邨榮瑞樓發生三級火，5樓一個單位冒出火光，黑煙波及多個單位，一名男子倒斃起火單位內，最少5人送院。消防處指於單位中間位置發現助燃劑，初步相信火警有可疑，而男死者被發現時側臥於窗邊位置，起火原因仍在調查中。 現場消息指，起火單位住有一家四口，包括38歲男死者、父母及祖母，死者患有抑鬱及躁狂症，由內地來港兩年的新移民。據了解，事發當時死者父母不在家，有人突然情緒激動，曾用雜物擲向祖母，祖母於是到樓下大堂向管理員求助，但其後已聽見樓上火警鐘響，單位發生火警。消防正於現場調查起火原因。

火警當時單位冒出熊熊火光，下方有一隻熏黑的手伸出疑正求救。（讀者陳先生提供圖片）

新界東消防區長洪重穆表示，消防處於下午4時01分接獲火警報告，指沙田瀝源邨榮瑞樓5樓起火，消防於5分鐘後抵達現場，由於接獲多個求助個案及火勢迅速蔓延，遂於4時21分將火警升至三級，消防出動約200名消防及救護員、動用兩喉及兩煙帽隊救火、31輛消防車及15輛救護車，及至4時51分火勢被包圍，4時52分大致救熄次。火警中，消防救出10人及1隻狗，包括一名被困晾衫架待救的老婦，另外300人需要疏散，4人吸入濃煙不適送院。

洪重穆指，消防在涉事4米乘5米的起火單位內，發現一具男性屍體，側身倒卧窗邊，由於火勢迅速蔓延及火警調查犬發現助燃劑，初步起火原因有可疑，會交由警方跟進。但由於單位嚴重焚毀，確實起火位置要再跟進調查，但火勢未有波及其他單位，僅濃煙蔓延及熏黑牆身。

老婦困窗邊求救 消防：到場方發現老婦被困

被問到老婦被困窗邊晾衫架，消防未有即時架起雲梯救人，新界東消防區長洪重穆解釋，消防員到場後才發現一名老婦被困晾衫架，遂一方面即時調動雲梯，另一方面消防員進入火警進行爆破，老婦最後由爆門入屋的消防員救出。