真假恆香月餅案涉商業糾紛　恆香老餅家CEO重申：正貨於香港製造

海關日前搗破元朗一家酒樓售賣懷疑冒牌恆香月餅，拘捕77歲男子鄭鴻杰，鄭事後開記招，自稱是持有元朗廠房「恆香餅家」的第二代傳人，對被捕大感無奈，澄清並無售賣冒牌月餅，解釋與「恆香老餅家」有公司內部股權訴訟糾紛，已排期在高院審理。 今日（29日），「恆香老餅家」有限公司行政總裁王偉樑就事件作出回應，稱「恆香老餅家有限公司」為唯一合法及正規經營者，正貨恆香月餅全部於香港製造，對於有人挾「恆香」之名，以冒牌貨品魚目混珠，蒙騙市民，予以嚴厲譴責，並交由執法部門處理。

「恆香老餅家」有限公司行政總裁王偉樑稱，正貨恆香月餅全部於香港製造。（郭倩雯攝）

上周二（23日），自稱為「恆香餅家」的第二代傳人的鄭鴻杰，以「仔同老竇」來形容「恆香老餅家」及「恆香餅家」的關係，稱「恆香餅家」於1920年由其父親創立，他是「恆香餅家」的第二代傳人及股東，而「恆香老餅家」有限公司只有39年成立歷史，並非百年老字號。日前被海關檢獲的月餅並非假冒，只是他委託東莞製餅廠代工生產。

事隔一周，今日「恆香老餅家」有限公司行政總裁王偉樑舉行記招會，釐清事實鄭鴻杰口中的「恆香餅家」是鄭於2020年7月成立及持有，並無得到「恆香老餅家有限公司」的股東同意，亦並非「恆香」相關公司，採用「恆香」二字混淆視聽，除了令消費者蒙受損失之外，亦已觸犯法律，現由執法部門處理。」對於9月18日海關行動，王偉樑表示事先不知情，亦不知道是鄭鴻杰所為。

王偉樑稱，自己於2017年入股「恆香老餅家有限公司」，並邀請恆香鄭氏傳人鄭鴻均、蔡氏後人蔡植生加盟擔任董事，重組董事局，保留所有員工，包括三代傳承的製餅師傅。對於鄭鴻杰稱餅廠生產設備被盜竊一空，王偉樑表示，恆香品牌商標，以及所有跟生產有關的食譜、設備、儀器及工具均屬恆香老餅家有限公司的資產，而鄭鴻杰自2001年起出現債務問題，2009年12月24日與恆香老餅家再無關係。

恆香老餅家CEO：2009年起鄭鴻杰與恆香老餅家再無關係

不過王偉樑透露，生產月餅廠房的食品生產工場，包括大棠路廠房「大廠」及「蓮蓉廠」持牌人仍然是鄭鴻杰，因鄭拒絕轉讓牌照，又要求收取每年的續牌費，因此王偉樑每年都有支付續牌費予鄭鴻杰，「鄭鴻杰有食品牌可以生產食品，但唔代表佢可以生產恆香食品。」而現時大樹下西路廠房即俗稱「蓮蓉廠」曾屬鄭鴻杰所有，惟較早前已抵押予財務公司，再轉售第三方，後來鄭鴻杰弟弟鄭鴻錚從第三方手中購入該廠房，並租給恆香老餅家生產食品，至2019年11月恆香老餅家決定停止租用廠房。

惟王偉樑坦誠公司與鄭鴻杰仍有金錢糾紛，現已交由律師處理，始終恆香有多年歷史，呢啲係歷史遺留下嘅問題，作為新入股嘅股東，願意解決問題。」

王偉樑表示，正貨恆香月餅全部於香港製造，顧客可循3個方法辨認月餅真偽：

1. 月餅盒蓋以大字標明「香港」字樣，盒底亦註明「香港製造」。 2. 恆香月餅採用「真的碼」認證系統，顧客可下載名為「REALBarcode真的碼」的手機程式，掃瞄月餅盒旁標籤上的條碼，程式會顯示正貨恆香月餅，並出示產品資料。 3. 光顧恆香門店、Pop Up Stores及授權正規渠道，以策萬全。