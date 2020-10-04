十一遊行｜美國國務院斥港府肆意濫捕　指北京廢除一國兩制承諾

本周四（1日）國慶日及中秋節，有網民發起多區遊行及集會，警方一度佈署逾6,000警力於各區執勤，全日最終拘捕87人，包括4名區議員李予信、梁晃維、陳運通及黎梓恩。美國國務院周六（3日）發聲明指，對於港府當天肆意拘捕（arbitrary arrest）逾80人感到憤怒，又認為北京完全廢除（ complete dismantlement）維護「一國兩制」的承諾。

美國國務院周六（3日）發聲明指，對於港府當天肆意（arbitrary arrest）拘捕逾80人感到憤怒。

美國國務院發言人奧特加斯（Morgan Ortagus）於新聞稿中表示，香港社會的穩定及繁榮，依賴對集會權利﹑言論自由及其他基本自由的尊重，而港府打壓和平表達意見，再次反映與中共共同剝削香港自治及港人的自由。對於港府繼續利用執法機構達到政治目的感到遺憾，認為行為違背維護法治和尊重人權的原則，包括集會和言論自由權，而拘捕行動則顯示北京完全廢除維護「一國兩制」的承諾。

本周四國慶日及中秋節，有網民發起多區遊行及集會，警方當天於各區嚴密戒備，包括於多處設置路障截查車輛，又出動水炮車及裝甲車於港島區戒備。至下午，警方於銅鑼灣先後舉起藍旗及紫旗驅散集結人士，當天多區共有87人被捕，被捕人士年齡介乎13至65歲，包括4名區議員李予信、梁晃維、陳運通及黎梓恩，他們涉嫌參與未經批准集結、藏有攻擊性武器、在公眾地方行為不檢、藏有仿製槍械、未經許可入口戰略物資、無牌管有無線電通訊器、未能出示有效身份證明文件、藏有工具可作非法用途、阻礙警務人員執行職務等。另外，警方亦票控20人涉違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》。