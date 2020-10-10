12港人潛逃｜梁國雄到警署聲援唐婉清　質疑警借搜捕轉移視線

12名港人8月底涉嫌潛逃離境時被廣東海警截獲，被扣押在深圳鹽田區看守所至今，警方今日（10日）拘捕9人涉嫌協助12港人偷渡離境，被捕4男5女年齡介乎27歲至72歲，當中包括社民連梁國雄（長毛）的72歲前議員助理唐婉清，及本民前成員鍾雪瑩。 其中唐婉清現時於旺角警署被扣查，梁國雄、古思堯等傍晚到旺角警署了解及抗議，要求釋放被捕人士，梁國雄質疑今次警方透過搜捕行動轉移視線，製造白色恐怖，要求警方詳細交代12名港人被拘捕過程，釋除公眾疑慮。

梁國雄、古思堯等傍晚到旺角警署了解事件。（余睿菁攝）

晚上約7時，梁國雄等人於警署外舉起橫額，高叫口號要求釋放被捕人士。（余睿菁攝）

晚上約7時，梁國雄等人於警署外舉起橫額抗議，高叫口號包括「合謀送中、支吾其辭」，要求釋放被捕人士。梁國雄表示唐婉清為他任立法會議員時期的職員，亦是社民連成員及經常擔任義工，據他了解今早6時多，警方登上唐婉清寓所破門入屋搜查，檢走3部電話、電腦及提款卡等，並以涉協助罪犯拘捕唐。梁國雄指唐今早已有律師協助及落口供，但暫未有消息何時可獲保釋。

梁國雄認為是次警方拘捕行動事出突然及有原因，因近日民間有聲音指責本港警方合謀誘捕12名港人，警方一直支吾其辭，質疑今次警方透過搜捕行動轉移視線，製造白色恐怖。梁國雄要求警方詳細交代12名港人被拘捕過程，釋除公眾疑慮。

有組織罪案及三合會調查科高級警司何振東（中）今早交代案情。（黃偉民攝）

有組織罪案及三合會調查科高級警司何振東交代案情指，警方清晨於九龍及新界區拘捕9名男女，涉嫌協助他人潛逃，並懷疑涉案9人協助12名港人逃避法庭審訊、逃避或阻礙警方合法拘捕。9名被捕人角色為船主及「金主」，而且各有分工，涉嫌為在逃人士提供資金、偷渡前住宿，接送12港人至碼頭，以及安排抵達台灣後的生活。被捕人士的職業為前議員助理、文員、廚師等，部份人士曾經參與反修例活動被捕。

行動中，警方搜獲50多萬元現金、手機、電腦、船隻交易的單據，何振東指資料顯示船隻費用約數十萬，而偷渡費用約數萬至十幾萬元不等，9名被捕人與12名港人為朋友關係，而被捕人士是否有涉及安排其他人士逃離邊境，仍在調查中。