12港人潛逃｜涉助12港人偷渡　O記拘9人涉三宗罪　前議員助理被捕

12名港人8月底涉嫌潛逃離境時被廣東海警截獲，現被扣押在深圳鹽田區看守所。今日（10日）清晨，O記以涉嫌協助12港人偷渡離境，在九龍及新界拘捕9名男女，年齡介乎27歲至72歲。據知，他們與12名港人為朋友關係，並涉及「安排偷渡船隻」、「安排接應車輛」及「提供住宿窩藏罪犯」等三宗罪，被捕人中包括前議員助理、文員、音樂教師等，部份人士曾參與反修例活動被捕。 對於有報導指12港人乘坐快艇時，警方早已掌握情報，並派員登上定翼機在空中監視，主動策劃空中監視行動追蹤，絕非「無角色」。警方在記者會上多番拒絕評論報章報導，僅表示12人在港觸犯嚴重罪行，偷渡時途經內地水域，係干犯內地刑法，被內地公安拘捕，行動與香港警方無關。

有組織罪案及三合會調查科高級警司何振東（中）交代案情。（黃偉民攝）

船主、「金主」被捕 涉提供資金、住宿、交通接送

有組織罪案及三合會調查科高級警司何振東交代案情指，警方今日（10日）清晨採取行動，在九龍及新界區拘捕4男5女，年齡介乎27歲至72歲，涉嫌是協助他人潛逃。警方懷疑涉案9人協助12名港人逃避法庭審訊、及逃避或阻礙警方合法拘捕。9名被捕人角色為船主及「金主」，而且各有分工，涉嫌為在逃人士提供資金、偷渡前住宿，接送12港人至碼頭，以及安排抵達台灣後的生活。被捕人士的職業為前議員助理、文員、音樂教師、廚師等，部份人士曾經參與反修例活動被捕。

被捕人與12港人為朋友關係 偷渡費用數萬至十幾萬元

行動中，警方搜獲50多萬元現金、手機、電腦、船隻交易的單據，資料顯示船隻費用約數十萬，而偷渡費用約數萬至十幾萬元不等。9名被捕人與12名港人為朋友關係。至於被捕人士是否有涉及安排其他人士逃離邊境，仍在調查中。警方重申，跨境偷渡對人身安全有風險，對家人亦造成極大負擔。而協助罪犯逃避罪責屬嚴重罪行，一旦罪成，最高監禁為十年。

被指策劃空中監視 警拒絕評論 僅稱12港人干犯內地刑法

有報導指，12名港人乘坐快艇時，警方早已掌握情報，並派員登上定翼機在空中監視，主動策劃空中監視行動追蹤，絕非「無角色」。警方記者會上，何振東多番拒絕評論報章報導，只強調12名港人本身在香港觸犯非常嚴重的罪行，而偷渡時途經內地水域，係干犯內地刑法，被內地公安拘捕，行動與香港警方無關。何振東指，12名在逃人士家屬，現時有港島區重案組負責跟進，如他們需要協助，可以聯絡駐粵辦及入境處人員。