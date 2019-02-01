《第五人格》春節重磅改版！特色活動與禮包同步登場

非對稱性對戰手遊《第五人格》，宣佈將在春節推出全新資料片「第五瘋人院」。而隨著新資料片開啟，遊戲將開放第一個全室內場景的新地圖「瘋人院」；以及玩家期待已久的女性監管者「夢之女巫」。除此之外，更有春節特色活動「戲劇大賽」和春節特色時裝釋出。相信偵探們看到此次豐富的更新，都已經躍躍欲試了吧！趕快進入《第五人格》，你將會體會到一種完全不同感受的全新刺激。

+ 4 + 3 + 2

陰暗詭譎的室內場景 新地圖白沙街瘋人院

首先來看看全新推出的地圖─白沙街瘋人院。這個新地圖完全不同於以往，是一個全部場景都在室內的環境構成的地圖，搭配上以瘋人院為背景，光是走在地圖中就有一種詭譎的壓迫感，而逃出瘋人院，更是所有求生者唯一的目標！要注意的是瘋人院新地圖本週更新後，為了讓大家先熟悉一番，還暫不開放排位賽。



背景故事

白沙街瘋人院，在杜克神父的愛心經營下，逐步擴建成為當地一所深受信賴的醫療機構。人們普遍相信病人是住在管理完善、有益身心健康的環境中，並受到專業的醫療人員照顧的。因此當瘋人院因為發生了某些神秘事件遭到關閉時，並沒有人去深究原因為何。而現在，白沙街瘋人院又再度打開了大門。這一次人們將不得不正視這裡曾經發生過的事了……



地圖特色

新地圖瘋人院的設計，最具新意的莫過於整個地圖場景是全部建構在室內的。地圖內廢棄的病房、狹窄的走道空間，都再再帶給人陰深深的恐怖感，可以想見在這裡被追逐那種恐懼的壓力會有多大啊！而不同於之前的地圖多半是接近正方形的設計，在這裡則是一張類長方形地圖，搭配複雜的路線以及超多的房間，想要弄清楚整個位置，可是非常不容易的事情！此外在地圖中還有兩部前所未有的物件-監視器。不管是監管者還是求生者都可打開監視器，開啟後可查看當時所有人的位置，不過一但被開啟一次之後需要一分鐘時間才能再度開啟！監視器的使用，對雙方都有很大的益處，趕快掌握位置加以利用是在地圖中很重要的利多。

「夢之女巫」驚艷登場 眾多信徒防不勝防

除了新地圖的開啟，偵探們期待已久的新女性監管者，也隨著精華寶箱的開啟登場了！照例的玩家只要獲得賽季精華中的稀世時裝「瓦姬特」，就能免費獲得新監管者「夢之女巫」，並搶先使用到這個有著妖豔外觀，以及詭異操控信徒能力的強大監管者。夢之女巫擅長蠱惑與操縱信徒，隱身於後的她靠著無所不在的信徒們盲目服從，就能帶給求生者重大的威脅。目前該角色無法在狩獵模式中使用，並且暫時還不能進入排位賽喔！



背景故事

據說地球上出現第一個微生物之前，「夢之女巫-伊德海拉」就已經存在了！在這數十億年的漫長時間中，伊德海拉獲得了一種神奇的力量，她可以吞噬其它生物並且獲取他們的特性。因此伊德海拉可分裂出不同面貌的分身，每一個分身都共享本體的意識。通過伊德海拉的融合，信徒們形同獲得永生。她通常將自己的本體隱藏在幻影之中，只有成為她的信徒才能一窺她的真面目。但這些信徒對他來說只不過是消耗品而已啊！善於操縱人心的夢之女巫因為某種原因，降臨到莊園來了，對求生者來說又會帶來多大的混亂跟傷害呢？

夢之女巫控制心靈信徒無所不在

與以前的監管者完全不同，夢之女巫本身並沒有直接攻擊求生者的力量，她靠的是可以魅惑人心的詭異能力，直接操縱眾多的女兒們，來給求生者致命的一擊。也就是說，伊德海拉在戰場中可以同時有數個分身，隨時有可能在不同的地方同時出現，讓求生者們無所遁逃防不勝防。以下就先來看看遊戲中她自有的特質以及實體能力。

外在特質

【夢隱】：夢之女巫將本體隱藏在幻夢中，無法與直接與場景交互，求生者不會看到她真實的面貌。她擁有超快的移動速度，以及有一開始她就自帶一個原生信徒。信徒與全場求生者相互可見，不可被驅除，但這名信徒緊隨她的腳步，不能遠離她。

【信徒】：可指定求生者，在其附近製造一名信徒；被召喚出的信徒依賴宿主存在，不能遠離宿主，攻擊宿主後此信徒會隨之消亡，可被宿主以外的求生者用女巫標記驅除。

【女巫標記】：在製造寄生信徒時會留下女巫標記，求生者可拾取標記對被寄生的隊友使用，驅散其寄生信徒。

實體能力

【寄生】：一開始自帶，長按按鍵指定一個未被寄生的求生者，可在其附近指定位置生成女巫標記及信徒，信徒攻擊命中會降低此技能的冷卻時間。

【傳道】：點擊觸發輪盤控制信徒，每次操控存在短暫的冷卻時間，當前控制的信徒釋放技能或進行攻擊時無法轉換操控對象。

【同化】：隨著存在感到達 1000 獲得，能使技能的冷卻時間大幅的降低。

【殉道】：隨著存在感到達 2500 獲得，能增強對信徒的控制，使信徒的可移動範圍大幅增加。

綜觀夢之女巫的所有特質，可以發現信徒們可以說是她最強大的助手。簡單來說，除了擁有一個原生信徒，召換越多的寄生信徒就等於擁有越多的分身。然而每個信徒都有其受限制的移動範圍，原生信徒只能在女巫的附近活動，因此一開始快速的移動女巫找到求生者，盡快的召換寄生信徒可以說是首要之務。而當擁有其它眾多信徒之後，適時靈活的切換信徒，就能帶給求生者極大的威脅！要注意的是寄生信徒只要一攻擊寄主就會被驅散，因此盡量攻擊寄主之外的求生者，才能發揮最大的效用喔！



莊園首次戲劇大賽，參賽抽取時裝解鎖卡

古希臘人在安塞斯特里翁月（現代國曆的2-3月）會舉行盛大的花月節典禮來祭祀酒神—狄俄尼索斯。酒神狄俄尼索斯，同時也是戲劇之神，莊園主為此特意在莊園內展開第一次戲劇大賽。參與活動即有機會抽取時裝解鎖卡，永久解鎖心怡的時裝！如此豐厚的獎勵，是不是很行動呢！

戲劇大賽-劇目排練

活動期間登入遊戲，可以參與莊園舉辦的戲劇大賽活動，完成各項任務參與劇本排練。活動期間共會有 5 幕劇的排練，每幕劇分別評選出三等獎-埃斯庫羅斯獎，獎品為深淵珍寶；二等獎-索福克勒斯獎，獎品為奇珍時裝解鎖卡；一等獎-歐里庇得斯獎，獎品為稀世時裝解鎖卡。評選相關獎勵會透過郵件發送。活動時間：2019 年 1 月 28 日 9:00:00 - 2019 年 2 月 6 日 23:59:59（伺服器時間）



戲劇大賽-正式演出

活動期間完成每個劇目的排練任務，可以收集到大量的創意，根據玩家收集到的創意數量，莊園主會給予個性動作，動態塗鴉，活動頭像，攝影師活動時裝，鹿頭隨從等獎勵，獲得全部創意後即可參與戲劇大賽的決賽階段。戲劇大賽決賽階段，除了埃斯庫羅斯獎、索福克勒斯獎和歐里庇得斯獎外，每位參與決賽評選的玩家都會獲得參與獎，最終還會選出獨一無二的最高榮譽——狄俄尼索斯獎，將獲得賽季1-賽季3精華中所有奇珍時裝，奇珍時裝解鎖卡，稀世時裝解鎖卡。評選相關獎勵會透過郵件發送。活動時間：2019 年 1 月 28 日 9:00:00 - 2019 年 2 月 10 日 23:59:59（伺服器時間）



戲劇大賽-捕捉創意

戲劇的表達需要創意和天賦。活動期間每日登入遊戲，在活動介面參與捕捉創意小遊戲，可以獲得固定碎片獎勵。在遊戲過程中捕捉到的創意越多，獲得的碎片獎勵越多。活動時間：2019 年 1 月 28 日 9:00:00 - 2019 年 2 月 9 日 23:59:59（伺服器時間）



春節特色禮包「焚春舞」&「暮春行」

在春節期間，慈善家偶然收穫了一份來自東方大國禮物。佳節歡慶之際，克利切將會穿上舞獅服，拿起煙花棒慶祝傳統佳節，為孤兒院裡帶來了久違的歡聲笑語。舞獅時裝全身紅火火火，想必在新的一年中一定會好運加身哦！禮包——「焚春舞」將限時上架商城，包含【時裝】舞獅和【隨身物品】焚火！

春來東風起，春去暗馥留。宿傘之魂也將穿上傳統的俠客衣裝踏上逐春之路。禮包——「暮春行」將限時上架商城，包含【時裝】東風謠和【隨身物品】逐香塵！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO