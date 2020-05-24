中國遊戲不可見「血」《第五人格》改埸景時裝　中國玩家表示無奈

中國對遊戲的管制越發嚴厲，早前騰訊旗下的《王者榮耀》加入「未成年人防沉迷新規」後，網易熱門手機遊戲《第五人格》也作出反應，響應國家的要求，把遊戲埸景的血跡去除，更把所有名稱包含「血」字的時裝改名，實行把「血」剔除在外，目的是要保障未成年人的健康成長。除此之外，沒想到這次的更正公告也有「笑話」爆出。

「血」成禁語？

《第五人格》在 5 月 20 日發出公告，指遊戲將響應國家的要求，將開展未成年人防沉迷的調整工作。除了限制每日的遊玩時間外，並以保護未成年人健康成長為由，調整遊戲的內容，包括清除遊戲場景的疑似血跡﹑調整地下室埸景氛圍﹑更改時裝名稱。遊戲物品的名稱主要是把「血」字刪改，如「血滴子」改成「箭竹」﹑「血扇」改成「彼岸」，更有一些更不明所意的更改項目，如特質「上等人」改成「輕慢」，就連中國玩家接受不了。

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本來在兩個 post 之間的調整公告被消失了（微博截圖）

官方公告都河蟹？

網易第五人格的微博專頁在 5 月 20 日的 10:43 分貼出，而網易這次的調整是因應國家要求的行動，理應是當局樂見的調整。可是，現在到網易第五人格的微博中，已看不到調整公告，是否因為公告中多次提到「血」字，而被微博河蟹呢？其實中國對遊戲的「血」一直都非常敏感，如《PUBG》中，玩家被子彈擊中是爆出綠色的效果，而不是熟悉的紅色血。這到底是保護未成年玩家健康成長，還是扭曲常識呢？

未成年玩家將被嚴格限制遊玩《王者榮耀》的時間（《王者榮耀》官網截圖）

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資料來源：微博